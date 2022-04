Ma semaine d’observation de l’info (17 avril 2022)

Dimanche 10 avril 2022

Belle jour­née de prin­temps… j’ai glis­sé mon petit papier blanc dans la petite enve­loppe bleue (que, soit dit en pas­sant, je n’ai jamais reçus à mon adresse ! Aah, la casse des ser­vices publics!). Le sort en est jeté, atten­dons 20h00…

20h00, pre­miers résul­tats : Macron en tête devant Le Pen et Mélenchon… LR et PS pul­vé­ri­sés, les Verts dans les choux. Zemmour ter­mine bien en-deçà de ses ambi­tions, même si son score, pour un par­ti qui n’exis­tait pas il y a quatre mois, reste des plus pro­met­teurs. Les autres petits par­tis res­tant petits.

Difficile cette fois pour cer­tains de faire comme d’ha­bi­tude, de crier « on a gagné », même quand on a per­du. Valérie Pécresse, ain­si que Zemmour l’a­vait pré­dit, s’est empres­sée d’ap­pe­ler à voter Macron (des fois qu’un poste de ministre…).

Marine Le Pen amé­liore son score et appelle à faire encore mieux.

Mélenchon finit sa car­rière de can­di­dat sur un excellent dis­cours, sans note, aux accents de tri­bun pré­to­rien. Si l’on doit rete­nir une seule chose de lui, ce sera sans aucun doute ce dis­cours pro­non­cé avec les tripes.

Suite de la soi­rée : plus grand chose d’in­té­res­sant, à part le bla-bla répu­bli­cain, les appels à bar­rer la route au fas­cisme, et donc à voter Macron, ce can­di­dat qui devient ain­si le can­di­dat de tous les par­tis de gauche. Les méandres de la démo­cra­tie sans doute…

Lundi 11 avril 2022

Il n’y a pas si long­temps, un son­dage mon­trait que 66% des Français étaient déçus du macro­nisme. On aurait donc pu croire qu’­hier soir, cette opi­nion si bien par­ta­gée appa­raisse dans les résul­tats tirés des urnes. Et bien non ! La France serait-elle un pays de faux culs qui retournent leur veste à la moindre occa­sion ? Un pays qui refuse d’as­su­mer ses opi­nions jus­qu’au bout ? Une cin­quième colonne de traitres et de col­la­bos oppor­tu­nistes ? Comment peut-on railler l’ac­tion du pou­dré à la barre de l’État et voter aus­si mas­si­ve­ment pour lui ? Peut-on encore faire confiance à cette démo­cra­tie qui se dénie chaque jour ?

Déjà oubliés les cinq ans de bri­mades, de pri­va­tions de liber­tés, de des­truc­tion des ser­vices publics à com­men­cer par la san­té ? Déjà oubliés les coups por­tés aux Gilets Jaunes, ou les blin­dés envoyés contre les mani­fes­tants ? Déjà oubliées les affaires de cor­rup­tion avec des cabi­nets d’é­tudes et toutes les affaires concer­nant ses ministres ?

Mardi 12 avril 2022

La nou­velle du jour, c’est Jadot et Pécresse qui font la quête. Moins de 5 %, c’est syno­nyme de non rem­bour­se­ment des frais de cam­pagne. Et la drô­lesse qui disait pis que pendre de Macron (avant d’ap­pe­ler piteu­se­ment à voter pour lui), s’é­tait endet­tée per­son­nel­le­ment de 5 mil­lions d’Euros pour finan­cer sa cam­pagne. Elle qui fus­ti­geait le pré­sident d’a­voir trop emprun­té au risque de creu­ser la dette…

Au pal­ma­rès des patri­moines décla­rés des can­di­dats, c’est pour­tant elle qui tenait la tête, avec 9,7 mil­lions d’eu­ros décla­rés. Ça aide pour obte­nir des prêts ban­caires.

Jadot, qui ne se las­sait pas de faire des leçons sur l’en­det­te­ment, n’au­ra lui, que 2 mil­lions à rem­bour­ser.

Heureusement, Jean Lassalle s’est pro­po­sé d’ai­der finan­ciè­re­ment le PS, LR et les Verts… Décidément, on aura tout vu !