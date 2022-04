Le Nouvel Observateur, « L’Obs » pour les amis, le maga­zine Bon chic – Bon genre de la gauche caviar, pro­prié­té des hommes d’af­faires Xavier Niel, Pierre Bergé et Matthieu Pigasse, déjà pro­prié­taires du jour­nal Le Monde, pilonne ses lec­teurs de haine anti-Le Pen.

Article le plus lu : « Avec Marine Le Pen au pou­voir, des cen­taines de mil­liers d’é­tran­gers et de bina­tio­naux seraient inter­dits d’emploi. » Quelle hor­reur ! Du reste on se demande bien où « L’Obs » a trou­vé cela, mais que les lec­teurs bobos sachent qu’ils ne pour­ront plus se faire livrer leurs piz­zas à 23 heures par les pro­los d’UberEats, si par mal­heur Marine Le Pen était élue.

Mais un danger plus grand menace les bobos : c’est que Marine Le Pen leur fasse péter une bombe atomique !

Si, si ! C’est écrit :

Ayez peur ! Attention dan­ger ! DANGER ! Si Marine Le Pen est élue, on va tous cre­ver ato­mi­sés, après avoir échap­pé au virus Covid 19 grâce à nos trois piquouzes. Tout ça pour ça. Et ce n’est pas qu’une seule bombe d’Hiroshima qui nous menace, pas 100, pas 1 000, pas 10 000 ! Non : 48 000 Hiroshima !

48 000 Hiroshima entre les mains de Macron, ça va. Nous voi­là ras­su­rés : le Président sor­tant nous a mon­tré ses grandes qua­li­tés de maî­trise de soi et d’homme de paix. C’est lui qui envoie nos sol­dats prê­ter main forte aux milices nazies en Ukraine, qui s’ac­tive pour armer ce pays alors qu’au­cune alliance, aucun trai­té ne nous y invitent. C’est bien Macron qui attise la guerre en Ukraine, mais, à lui, on peut confier nos 48 000 Hiroshima.

Mais à Marine Le Pen, cette grue, vous n’y pensez pas !

Tant de bêtise désarme et laisse pan­tois. Voici dans quel état est notre presse Bien-Pensante : un mélange de haine, de miso­gy­nie, d’in­to­lé­rance, de mal­hon­nê­te­té, d’a­veu­gle­ment, de soumission.

Une chose nous ras­sure tou­te­fois face à ce cré­ti­nisme le plus pur : chaque semaine, L’Obs perd des lecteurs.

Georges Gourdin

(1) Xavier Niel, éga­le­ment pro­prié­taire de Nice Matin. Lire : Xavier Niel, seul maître à bord de Nice Matin du 1er mars 2020.