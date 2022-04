Aie confiance, viens voter !

Dans tout groupe humain, il y a le rap­port immuable des domi­nants et domi­nés. Les civi­li­sa­tions orga­ni­sées, les nations, même les États les plus démo­cra­tiques n’é­chappent pas à cette loi de la nature. Les citoyens élisent ceux qui auront le pou­voir de les domi­ner. Ça s’ap­pelle la poli­tique à démo­cra­tie représentative.

Mais qui a vraiment ce pouvoir, sont-ce vos élus ? NON !

La démo­cra­tie fonc­tionne sur deux piliers.

• La confiance dans le suf­frage uni­ver­sel, garant de votre éga­li­té, qui vous laisse croire que votre bul­le­tin de vote a le même pou­voir que celui d’Attali, de Bolloré ou de Drahi. Comment peut-on être aus­si naïf ? Ces gens peuvent tout ache­ter pas vous. Ils façonnent à leur guise l’o­pi­nion par leurs médias, la cor­rup­tion des élus, la triche et pire encore même votre conscience.

• La confiance sur la mon­naie, garante de votre liber­té d’or­ga­ni­ser votre vie, de vous dépla­cer. « Donnez-moi le contrôle sur la mon­naie d’une nation, et je n’au­rai pas à me sou­cier de ceux qui font ses lois » attri­bue-t-on à Mayer Amshel Rothschild. Cette mon­naie qui ne tient arti­fi­ciel­le­ment que par la bonne volon­té des puis­sants et par leur force de frappe, leurs tanks.

Dans une équipe de foot, il y a le capi­taine pour son expé­rience. Au-des­sus il y a l’en­traî­neur pour sa com­pé­tence. Mais le patron reste le pro­prié­taire du club, pour son pognon !

Alors, inlas­sa­ble­ment comme des mou­tons, nous allons aux urnes, citoyens. Avec la même inva­riable confiance. Et à chaque fois, c’est le même scé­na­rio. Étrangement, l’é­lu n’est jamais le vôtre, celui de la majo­ri­té. Le pognon a tous les cur­seurs pour inflé­chir le résul­tat pour son confort. Système élec­to­ral pipé(1), mani­pu­la­tion des masses, men­songes de la Bien Pensance, cabi­nets de lob­bying, s’il le faut le bidouillage des urnes et les idiots utiles à leur business.

Cette élec­tion pré­si­den­tielle n’é­chap­pe­ra pas à cet ordre éta­bli des choses. On va reprendre du Macron-McKingsey pour 5 ans.

Comment sortir de là ?

Certainement pas en se bat­tant pour le pou­voir d’a­chat qui n’est que l’arme qui nous pré­ci­pite dans leurs bras. Gagner 10 cen­times sur le gasoil, et le pro­lo qui fume sa clope est content. Ce chan­ge­ment ne pas­se­ra pas par votre ridi­cule enve­loppe bleue que vous glis­sez dans la fente. Voter, c’est anes­thé­sier ta volon­té, pour cinq ans de plus, c’est ton destin.

Étienne Chouard, figure emblé­ma­tique des Gilets Jaunes, avait raison :