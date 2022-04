Y a t‑il un vote immigré ?

Une étude inté­res­sante réa­li­sée par « La Croix », nous montre que 69 % d’é­lec­teurs musul­mans ont voté Jean-Luc Mélenchon (son­dage Ifop).

Si on se réfère à l’é­lec­tion de 2017, ceux-ci n’é­taient « que » 37 %. Cela repré­sente une aug­men­ta­tion de 86,5 % ! On com­prend pour­quoi le lea­der de la France soi-disant insou­mise insiste tant sur les bien­faits de l’im­mi­gra­tion et fus­tige avec sa verve har­gneuse les cri­tiques envers l’Islam.

Ceci dit, le dépu­té mar­seillais a bien joué, et sa tac­tique aurait pu fonc­tion­ner et le faire arri­ver au second tour. Pourquoi donc ?

Parce que Jean-Luc Mélenchon est un vieux poli­ti­card. Il connaît les ficelles du métier. Si Marine Le Pen a choi­si d’axer sa cam­pagne sur le pou­voir d’a­chat, délais­sé par les autres can­di­dats, le tri­bun qui s’af­fiche à gauche lui, a choi­si d’al­ler pui­ser dans un réser­voir de plus en plus rem­pli : les musul­mans. En les flat­tant, en les défen­dant, en leur mon­trant ce qu’ils ris­quaient si Zemmour pas­sait (vous pen­sez bien, un Juif au Pouvoir…). Le risque de se voir remi­ser en sous-fran­çais, de devoir aban­don­ner leurs pré­noms tra­di­tion­nels, de se voir stig­ma­ti­ser et assi­mi­lés à la délin­quance (quelle erreur 😁), cela les a moti­vés. Alors, les musul­mans se sont mobi­li­sés, car eux aus­si ont des réseaux, des comi­tés, des asso­cia­tions… Et pour qui ont-ils voté ? Certainement pas pour Macron qui les ignore, pas pour Pécresse, qui a fait sem­blant de leur faire des reproches… Il res­tait Mélenchon, celui qui se veut le pour­fen­deur de l’is­la­mo­pho­bie, et qui n’est pas un ami d’Israël. Et le vote de la com­mu­nau­té musul­mane en faveur de celui qui les caresse dans le sens du poil est pas­sé de 37 à 69%, presque le double en 5 ans.

Et ça a marché

Le can­di­dat « φ » fait trois fois mieux que le can­di­dat « Z » et dans les ban­lieues, il s’oc­troie sou­vent la pre­mière place avec des scores flir­tant avec les 50%. Heureusement, la cam­pagne s’est arrê­tée là… on aurait pu le retrou­ver au second tour assez facilement.

Que tirer de ce triste constat ?

La popu­la­tion immi­grée, et en par­ti­cu­lier musul­mane, ne fait qu’aug­men­ter en nombre. Si Macron repasse, le nombre d’é­lec­teurs sous le signe du crois­sant devien­dra majo­ri­taire… Les can­di­dats « natio­naux » seront dépas­sés, les héri­tiers de Mélenchon aus­si, pro­ba­ble­ment. Et la pré­dic­tion de Gérard Collomb(1) devien­dra réalité !

Patrice LEMAÎTRE

(1) Gérard Collomb, ancien ministre de l’Intérieur, décla­rait en 2018 à pro­pos de l’in­sé­cu­ri­té et de l’immigration : « D’ici à cinq ans, la situa­tion pour­rait deve­nir irré­ver­sible » [source].