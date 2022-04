Les Gilets Jaunes de Cannes – Antibes se mouillent pour la France

La pluie s’est ins­tal­lée sur la Côte d’Azur, et cela fait du bien aux plantes qui man­quaient d’eau. Pour beau­coup ici, cette pluie est un bien­fait, car ceux qui ont encore les pieds sur terre et res­tent impré­gnés de la sagesse de leurs anciens, pensent que : « le beau temps, c’est le temps qui change. »

Si la pluie arrose les plan­ta­tions des ronds-points, elle ne faci­lite pas la ren­contre heb­do­ma­daire des Gilets Jaunes de Cannes – Antibes. Mais il faut plus que quelques bas­sines d’eau pour les dis­sua­der, et ceux-ci ont dis­tri­bué leur tract, qu’il pleuve ou pas. Le tract évo­quant le vote du len­de­main pour le deuxième tour des Présidentielles, c’é­tait aujourd’­hui ou jamais car les Gilets Jaunes, sans sur­prise, sou­haitent « déga­ger Macron », et ils le disent à leur manière :