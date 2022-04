La fraude électorale fonctionnera-t-elle aussi bien au deuxième tour ?

1- Le minis­tère de l’Intérieur est bien sûr sous le contrôle total de l’ap­pa­reil de Macron. Ils donnent les chiffres qu’ils veulent.

2- Aucun orga­nisme indé­pen­dant ne véri­fie ces chiffres lors­qu’ils sont au minis­tère. Il n’y a aucun moyen de confir­mer leur véra­ci­té.

3- Il n’y a pas non plus de moyen de savoir s’il y a eu des irré­gu­la­ri­tés lors de la trans­mis­sion élec­tro­nique ou du vote :

• a. des machines à voter dans 77 com­munes (plus de 1,3 mil­lion d’é­lec­teurs selon France Élections sur leur site Internet), et

• b. entre 1,7 et 2,5 mil­lions d’é­lec­teurs expa­triés.

4– Au total 3 à 3,8 mil­lions de votes poten­tiels tran­sitent par des pla­te­formes numé­riques faci­le­ment pro­gram­mables ou des « logi­ciels de vote »… Un énorme réser­voir de voix pour un can­di­dat peu éthique dont l’im­po­pu­la­ri­té atteint 84 % de la popu­la­tion totale.

5- Il convient éga­le­ment de rap­pe­ler que les Pays-Bas et l’Irlande ont dis­qua­li­fié le sys­tème néer­lan­dais uti­li­sé par France Élections (NEDAP) car il était « dan­ge­reux et peu fiable ».

6- Ajouté à cela, l’u­ti­li­sa­tion d’un énième sys­tème tor­du, le pro­gramme SCYTL impli­qué dans le tru­cage des élec­tions amé­ri­caines, et éga­le­ment uti­li­sé par le régime de Macron pour trans­mettre les 1,7 à 2,5 mil­lions de votes d’ex­pa­triés, et nous avons une image claire de ce qui s’est pas­sé dans cette simu­la­tion d’é­lec­tion.

La dif­fé­rence entre Emmanuel Macron et Marine Lepen est de 1 649 529 voix. La dif­fé­rence entre Emmanuel Macron et le troi­sième can­di­dat Jean-Luc Mélenchon est de 2 070 411 voix. Une dif­fé­rence assez faible quand on sait que 3 à 3,8 mil­lions de votes ont été trai­tés via des pla­te­formes numé­riques non sécu­ri­sées et non fiables (NEDAP), dont une impli­quée dans des élec­tions récem­ment tru­quées (SCYTL). Cela aurait four­ni à Macron une large réserve de voix à voler (et c’est sans comp­ter la fal­si­fi­ca­tion opé­rée au minis­tère de l’Intérieur qui a le contrôle exclu­sif des résul­tats).

Votes nuls : 239 341, soit 0,67%. Nous notons le faible nombre de votes blancs et nuls ce qui cor­ro­bore le vol de voix non seule­ment aux petits can­di­dats mais aus­si aux votes blancs et nuls. Considérant que voler la voix même d’un petit can­di­dat pour­rait poten­tiel­le­ment être expo­sé, quelles sont les chances que quel­qu’un véri­fie le nombre réel de votes blancs et nuls ? Il n’y a aucun moyen de le savoir, sur­tout lorsque les résul­tats finaux sont entre les mains exclu­sives d’un minis­tère contrô­lé par Macron et ses acolytes.

De nom­breuses « irré­gu­la­ri­tés » ont été com­mises direc­te­ment dans plu­sieurs bureaux de vote :

L’une des astuces uti­li­sées cette année a été de faire faire la queue aux élec­teurs devant les bureaux de vote pen­dant des heures jus­qu’à ce que beau­coup aban­donnent. Comment cela a été fait ? Simplement en rédui­sant de moi­tié le per­son­nel et nombre d’i­so­loirs. Exemple à Paris où un bureau de vote avec un grand nombre d’é­lec­teurs est pas­sé de 6 à 3 asses­seurs et de 6 à 3 iso­loirs.

Beaucoup sont sim­ple­ment par­tis sans voter. Ne pas voter à cette élec­tion équi­vaut à don­ner une voix à Macron et sa clique de frau­deurs.

D’autres irré­gu­la­ri­tés concernent la manière dont les résul­tats ont été mal com­mu­ni­qués ou n’ont pas été com­mu­ni­qués. Quelques résul­tats ont même été rap­por­tés par télé­phone sans aucune vérification !