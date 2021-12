Le passe vaccinal sera t‑il le chant du cygne pour Macron ?

Pourquoi tant d’empressement dans la mise en place de ce nou­veau passe, ain­si que ces mesures stu­pides qui l’ac­com­pagnent comme l’in­ter­dic­tion de man­ger debout ?

La pre­mière rai­son est que la 3e dose, si van­tée, n’ob­tient pas le suc­cès escomp­té. Après le 15 décembre, 10% des sujets les plus âgés ont refu­sé ce nou­veau geste, obli­geant le gou­ver­ne­ment à désac­ti­ver 400 000 passes. À par­tir de ce chiffre, le gou­ver­ne­ment extra­pole. Cette 3e dose ne passe mani­fes­te­ment pas autant que sou­hai­té. 5 mil­lions de réfrac­taires puristes, et 5 autres mil­lions réfrac­taires à la troi­sième dose, cela entraî­ne­ra une baisse de 10 points du taux de vac­ci­na­tion en France, au moment où la France va prendre la Présidence de l’Union Européenne, ça la fiche mal !

D’où la recette déjà testée avec succès :

les non-vac­ci­nés doivent être de plus en plus iso­lés par une ségré­ga­tion de plus en plus sévère, la contrainte étant la der­nière arme pour faire pas­ser le « tout vac­cin ». Manque de chance, c’est l’ef­fet inverse qui com­mence à se faire sen­tir. À force de vou­loir pri­ver de vie sociale les réfrac­taires, l’État a dis­cré­di­té le « pou­voir » du vac­cin auprès d’une par­tie de plus en plus impor­tante de la popu­la­tion, où la révolte com­mence à gron­der en cette fin d’année.

Même des can­di­dats pour­tant dis­crets sur le sujet jus­qu’à pré­sent, com­mencent à mettre la sup­pres­sion du passe vac­ci­nal dans leur pro­gramme, ce que viennent de faire Marine Le Pen et Éric Zemmour. Valérie Pécresse va t‑elle suivre ?

Ajoutons à cela la faillite du sys­tème hos­pi­ta­lier, qui ne peut bien­tôt plus faire face, avec les pro­messes d’ou­ver­ture de lits pro­mises il y a un an, mais jamais réa­li­sées. Mais aus­si le manque de per­son­nel, sus­pen­dus pour non vac­ci­na­tion, ou en arrêt mala­die pour burn-out.

De sur­croît l’i­dée du passe sani­taire en entre­prise, un temps envi­sa­gé, a été aban­don­née, vu le peu d’en­thou­siasme du côté des syn­di­cats et du patro­nat. Contrairement à son alter-ego ita­lien Mario Draghi, Macron a fait marche-arrière.

D’où l’i­dée que nos diri­geants croient géniale : d’une part lais­ser les Français réveillon­ner en paix (on ne sait jamais…), et d’autre part pré­sen­ter le pro­jet de loi le plus vite pos­sible, afin d’en­ta­mer sa dis­cus­sion au Parlement dès le début du mois de janvier.

La précipitation est toujours mauvaise conseillère, Macron devrait le savoir

Le deuxième tour de la pré­si­den­tielle est dans moins de quatre mois main­te­nant, et un Président qui se pré­ci­pite, ce n’est pas bon pour son image. Macron n’est plus sur son pié­des­tal, il a bais­sé dans les son­dages, ses pour­sui­vants se rap­prochent (d’ac­cord, ce ne sont que des son­dages…), mais le rap­port de force est en train de changer.

Le mois de jan­vier risque donc d’être hou­leux pour le gou­ver­ne­ment, et ça, devant les pays euro­péens « diri­gés » par la France, n’est pas accep­table. La trêve des confi­seurs pas­sée, des mani­fes­ta­tions se pré­parent pour le 8 jan­vier à l’i­ni­tia­tive de Florian Philippot qui appelle les autres can­di­dats à faire bloc. Le Peuple sui­vra t‑il en masse ? S’il le fai­sait, l’é­lec­tion de Macron ris­que­rait d’être plus que com­pro­mise, nous ne pou­vons donc qu’en­cou­ra­ger les Français à se battre.

Patrice LEMAÎTRE