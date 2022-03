Le 10 avril, votez ! Éliminez !

Voilà donc l’offre élec­to­rale qui vous est pro­po­sée en ce pre­mier tour de l’é­lec­tion du monarque répu­bli­cain. Il y en a pour tous les goûts ou presque. Les blancs bon­nets, les bon­nets blancs, les kif-kif bour­ri­cot isla­mo-com­pa­tibles, les ravi·e·s de la crèche et toutes les nuances de macro­nite spongiforme.

Dans ce jeu « Qui Est-ce ? », il ne faut gar­der que deux portraits.

Faute de déni­cher le can­di­dat idéal, il vous fau­dra choi­sir le moins pire dans le meilleur des cas ; voire le plus pire entre la peste Covid et le cho­lé­ra Covid. Il y a belle lurette que les poli­ti­ciens ne font plus rêver. Charisme d’huître, intel­li­gence de bulots, voter ce n’est plus élire mais éli­mi­ner. Éliminer les der­niers relents de « gau­chias­se­rie » rouge, par exemple, ci-des­sus sur la ran­gée du haut de ce trombinoscope.

Voilà déjà un autre élé­ment de tri. À tous ceux qui refusent un monde dans lequel il faut pré­sen­ter « un “paSSe” pour accé­der à…»

Dans deux semaines, ce 10 avril, ce sera aus­si le dimanche des Rameaux. L’entrée triom­phale de Jésus à Jérusalem pour être tra­hi et cru­ci­fié une semaine plus tard à Pâques.

Ils seront deux qua­li­fiés au pre­mier tour à s’or­ner le por­trait de rameaux d’o­li­viers : Macron et un·e macron-com­pa­tible.

Qui sera cru­ci­fié le deuxième tour, le 24 avril, jour des Déportés ? À Dieu vat et vogue la galère, celle des Français pour cinq années de len­de­mains qui chantent.

Michel Lebon