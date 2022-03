Ma semaine d’observation de l’info (20 mars 2022)

Dimanche 13 mars 2022

Jour de fête hier en Arabie Saoudite. Le gou­ver­ne­ment de Ryad a exé­cu­té soixante-treize Saoudiens, sept Yéménites et un Syrien soit 81 per­sonnes, qui avaient été « recon­nues cou­pables d’avoir com­mis de mul­tiples crimes odieux ». Ce nombre dépasse à lui seul tout ce que le pays avait effec­tué comme exé­cu­tions capi­tales en 2021 où seules 69 per­sonnes avaient été déca­pi­tées. À noter que depuis jan­vier, 11 per­sonnes avaient déjà été exé­cu­tées.

La plu­part de ces hommes étaient issus des rangs ter­ro­ristes musul­mans de l’EI, ou de Al-Qaïda. Ils avaient été condam­nés à mort pour avoir atta­qué des lieux de culte, des bâti­ments gou­ver­ne­men­taux ou des ins­tal­la­tions vitales pour l’économie du pays, et pour des crimes d’enlèvement, de tor­ture, de viol et de contre­bande d’armes.

Monarchie abso­lue, l’Arabie saou­dite est dotée depuis 1992 d’une Loi fon­da­men­tale assi­mi­lée à une Constitution, repo­sant sur la Charia, la loi isla­mique. L’homicide, le viol, les attaques à main armée, la sor­cel­le­rie, l’adultère, la sodo­mie, l’homosexualité et l’apostasie y sont pas­sibles de la peine capi­tale.

Trois remarques après ce fait divers mor­bide.

• On peut rap­pe­ler que la majo­ri­té des jeunes musul­mans en France estiment que les lois de la Charia doivent pas­ser AVANT les lois de la République. Ça nous pro­met de beaux jours s’ils par­viennent un jour au Pouvoir…

• Ensuite, lorsque l’on exé­cute quand au Texas ou dans un autre état amé­ri­cain un cri­mi­nel, nombre de grandes consciences s’é­lèvent et mani­festent. Où sont-elles aujourd’­hui ?

• Et enfin, Jean Luc Mélenchon, qui se com­pare sou­vent à Robespierre, approuve t‑il ce châ­ti­ment que « l’Incorruptible » avait éle­vé au rang de dis­trac­tion pari­sienne lors de la Terreur en 1793 ?

Lundi 14 mars 2022

Ça chauffe en Corse…

Grosse mani­fes­ta­tion de sou­tien à Yvan Colonna hier à Bastia. Onze jours après l’a­gres­sion du natio­na­liste corse par un musul­man dans la pri­son d’Arles, la ten­sion est à son comble dans l’île de Beauté.

La pluie n’a­vait pas arrê­té les quelques mil­liers de mani­fes­tants qui scan­daient « État fran­çais assas­sin », ou bien « Liberta, liber­ta »

L’explosion de colère a eu lieu dès l’arrivée du cor­tège à la pré­fec­ture, avec des échauf­fou­rées entre les forces de l’ordre et 200 à 300 mani­fes­tants enca­gou­lés. Vêtus de noir, équi­pés de masques à gaz, c’est à coups de cock­tails Molotov, ou de bombes agri­coles qu’ils ont défié les forces de l’ordre qui ont répli­qué à coups de canons à eau.

Le bilan est lourd : 67 bles­sés dont 44 par­mi les forces de l’ordre. Un incen­die s’est même décla­ré dans les locaux de la Direction dépar­te­men­tale des Finances publiques de Bastia, tout comme à l’entrée de l’Hôtel des impôts, après des jets de cock­tails Molotov.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, est atten­du sur l’île demain et jeu­di pour ten­ter de cal­mer les esprits.

Mais les Corses ne sont pas dupes : « On dit ‘les jeunes, c’est des cas­seurs’, mais c’est pas des cas­seurs, ils se battent. C’est grâce à eux que ça a bou­gé ». Ce constat semble par­ta­gé par beau­coup, comme par Antoine Negretti, 29 ans. « S’il y a des vio­lences, ça sera la res­pon­sa­bi­li­té de l’État. En sept ans, rien n’a avan­cé, et en sept jours de vio­lences, les choses ont bou­gé. La vio­lence est néces­saire. ».

C’est un peu le constat par­tout après cinq ans de macronisme…

Mardi 15 mars 2022

Depuis le début de la guerre on assiste en France à un véri­table délire anti-russe. Un oura­gan rus­so­phobe se déchaîne dans notre pays, en proie à une cen­sure exu­bé­rante et entre­te­nue par tout ce qui compte comme médias, ceux-là qui d’or­di­naire prônent la tolé­rance, le res­pect et le « Vivre Ensemble » ! Qu’on en veuille au gou­ver­ne­ment russe, cela peut à la rigueur se com­prendre. Mais en quoi la culture russe, la reli­gion ortho­doxe sont-ils res­pon­sables des évé­ne­ments ukrai­niens ?

L’Union euro­péenne a d’ailleurs mon­tré la voie en inter­di­sant la dif­fu­sion des chaînes d’in­for­ma­tion russes RT et Sputnik. Ce qui fait qu’au­jourd’­hui, si vous dési­rez vous infor­mer sur ce qui se passe, vous n’a­vez plus d’autre choix que les chaînes d’État offi­cielles… comme c’é­tait le cas en URSS ! Vous êtes sûr que l’ob­jec­ti­vi­té et la véri­té sont au ren­dez-vous…

À Nice, une enquête a été confiée à la sûre­té dépar­te­men­tale à la suite d’une menace de mort adres­sée à l’ar­chi­prêtre Andréï Elisseïev, rec­teur de la cathé­drale Saint Nicolas. Des parois­siens ont reçu des menaces simi­laires ces der­niers jours.

On a retrou­vé des tags sur la cathé­drale ortho­doxe russe Sainte-Trinité à Paris le 1er mars.

Un res­tau­rant lil­lois, le « Baba Yaga », a reçu une lettre encou­ra­geant ses gérantes à quit­ter l’hexa­gone « dans les meilleurs délais », l’une d’entre elles étant pour­tant ukrai­nienne !

Les maga­sins Carrefour boy­cottent les pro­duits russes :

Et le ter­ro­risme intel­lec­tuel n’est pas en reste puis­qu’à Toulouse, Jean-Luc Moudenc, maire de la ville et employeur de l’orchestre du Capitole, a récla­mé du chef russe qu’ « il prenne la parole sur l’actualité ». Le chef d’orchestre russe Tugan Sokhiev a donc été som­mé de choi­sir entre son poste au Capitole et celui qu’il occupe à Moscou, au Bolchoï.

On est France au XXIe siècle.

Mercredi 16 mars 2022

Je vous ai par­lé il y a quelques temps, des « bri­gades inter­na­tio­nales », venues de divers pays (dont la France) pour don­ner un coup de main à l’ar­mée ukrai­nienne. Beaucoup s’é­taient féli­ci­tés de ces ini­tia­tives plus ou moins per­son­nelles, refu­sant d’ap­pe­ler ces com­bat­tants des mer­ce­naires, bien qu’é­tant rétri­bués par le gou­ver­ne­ment ukrai­nien.

Depuis lors, plus de nou­velles de ces sol­dats de for­tune dans les infor­ma­tions offi­cielles. Pourtant, dimanche 13 mars, l’armée russe a dévas­té le camp ukrai­nien de Yavorov (pho­to) qui était le plus grand camp d’entraînement mili­taire en Europe.

Construit par les Soviétiques à l’é­poque, pour simu­ler le déploie­ment en for­ma­tion de com­bat et l’attaque d’une divi­sion de chars, il avait ensuite été légué à l’Ukraine. Depuis huit ans, il était uti­li­sé par l’OTAN pour for­mer les sol­dats de la Défense ter­ri­to­riale ukrai­nienne, ceux que les Russes consi­dèrent comme « ban­dé­ristes » en sou­ve­nir du lea­der nazi Stepan Bandera, créa­teur de la « légion ukrai­nienne » sous les ordres de la Wehrmacht pen­dant la seconde guerre mon­diale. C’est ce que Poutine appelle la nazi­fi­ca­tion de l’Ukraine.

Stephan Bandera (au centre) en uni­forme d’of­fi­cier allemand L’Ukraine d’au­jourd’­hui que l’Occident défend

Depuis l’en­trée des troupes russes dans le pays, ce camp était deve­nu la plaque tour­nante d’approvisionnement en hommes et en maté­riel de l’armée ukrai­nienne. Le 12 mars, une gigan­tesque livrai­son venait d’avoir lieu, en pro­ve­nance de Roumanie, par la Pologne. Voici le témoi­gnage de Mickael Sciacca, l’un des mer­ce­naires fran­çais après l’at­taque russe sur le camp :