Ma semaine d’observation de l’info (29 janvier 2023)

Jeudi 26 janvier 2023

En Ukraine, des démis­sions en série viennent conclure des affaires de cor­rup­tion autour des appro­vi­sion­ne­ments de l’ar­mée.

Plusieurs hauts res­pon­sables ukrai­niens ont en effet annon­cé leur démis­sion le 24 jan­vier. Et pas du menu fre­tin, à com­men­cer par le vice-ministre de la Défense Viatcheslav Chapovalov, qui était en charge de l’ap­pui logis­tique des forces armées, le chef adjoint de l’ad­mi­nis­tra­tion pré­si­den­tielle Kyrylo Tymochenko et le pro­cu­reur géné­ral adjoint Oleksiï Symonenko.

Évoquant des accu­sa­tions « infon­dées », le ministre ukrai­nien de la Défense Oleksiï Reznikov a assu­ré dans un com­mu­ni­qué que le départ du vice-ministre per­met­trait de — ne riez pas ! — « pré­ser­ver la confiance de la socié­té et des par­te­naires inter­na­tio­naux ain­si que d’as­su­rer l’ob­jec­ti­vi­té » des efforts pour faire la lumière sur cette affaire.

Le ministre lui-même est accu­sé de nour­rir un « grand appé­tit pour les détour­ne­ments de fonds » qui a été, d’a­près un jour­na­liste, ren­for­cé par le conflit avec la Russie.

Le 21 jan­vier déjà, le vice-ministre ukrai­nien des Infrastructures Vasyl Lozynkiï, a été arrê­té par le Bureau natio­nal ukrai­nien de lutte contre la cor­rup­tion (NABU), puis limo­gé le len­de­main. Il était soup­çon­né d’a­voir reçu un pot de vin de 400 000 dol­lars pour « faci­li­ter » l’a­chat de géné­ra­teurs à des prix gon­flés alors que le pays est confron­té à de vastes cou­pures d’élec­tri­ci­té suite aux frappes russes contre des infra­struc­tures éner­gé­tiques.

Dans un rap­port publié en sep­tembre 2021, la Cour des comptes euro­péenne notait que « la grande cor­rup­tion et la “cap­ta­tion de l’État” minent l’Ukraine depuis de nom­breuses années », alors que l’Union euro­péenne a déver­sé depuis 2014, et encore plus depuis le lan­ce­ment de l’o­pé­ra­tion mili­taire russe, des mil­liards d’eu­ros dans le pays.

Vendredi 27 janvier 2023

Bientôt la guerre en Europe ?

L’UE pous­sée par les USA, conti­nue sa poli­tique guer­rière dans le conflit rus­so-ukrai­nien. Les der­nières déci­sions de livrer des chars lourds au clown de Kiev ne pré­sagent rien de bon pour l’a­ve­nir.

C’est l’al­le­mand Olaf Scholz qui a don­né avant hier le signal de départ, en annon­çant l’envoi et la réex­por­ta­tion vers l’Ukraine de qua­torze chars d’as­saut Léopard 2. Depuis, c’est la sur­en­chère : dix-huit chars depuis les Pays-Bas, qua­torze de Pologne, autant de Finlande, six du Danemark et de la Suède, quatre du Portugal et du Canada…

Les pro­messes de dons fusent des quatre coins de l’Occident, plus d’une cen­taine de ces chars lourds conçus pour l’at­taque étant déjà pro­mis à l’Ukraine. Sans oublier les 31 chars Abrams annon­cés par Joseph Biden, ain­si que les qua­torze Challenger 2 pro­mis par Londres à la mi-jan­vier !

Moscou pré­vient les dan­gers d’une co-béli­gé­rance, mais l’UE n’en a rien à faire. La res­pon­sable de la diplo­ma­tie alle­mande Annalena Baerbock a d’ailleurs décla­ré : « Oui, nous devons faire plus, éga­le­ment en ce qui concerne les chars. Mais le plus impor­tant et le plus déci­sif, c’est que nous le fas­sions ensemble – et ne pas jouer en Europe au jeu des reproches – parce que nous menons une guerre contre la Russie et non les uns contre les autres ».

Ce qui cor­ro­bore les décla­ra­tions récentes d’Angela Merkel et François Hollande qui recon­nais­saient tous les deux que le non res­pect des accords de Minsk était des­ti­né à pré­pa­rer l’Ukraine à entrer en guerre contre la Russie (lire Hollande et Merkel : res­pon­sables de la guerre en Ukraine du 13 décembre 2022).

Et l’on vient d’ap­prendre aujourd’­hui que l’on com­mence à par­ler de livrai­son d’a­vions de com­bats F16 par les Pays-Bas…

Vous ne sen­tez rien venir ?

Samedi 28 janvier 2023

On s’en dou­tait un peu… mais les semaines pas­sant, les preuves com­mencent à s’ac­cu­mu­ler, comme quoi la crise sani­taire a été l’oc­ca­sion pour les deux labo­ra­toires Pfizer et Moderna de réa­li­ser de juteux pro­fits.

Plusieurs médias alle­mands ont révé­lé hier que le gou­ver­ne­ment fédé­ral alle­mand avait com­man­dé 39 mil­lions de doses de « vac­cin » à BioNtech/​Pfizer pour un prix à l’u­ni­té de 15,50 euros en décembre 2020, avant que celui-ci n’aug­mente pour atteindre 23,20 euros neuf mois plus tard, soit une hausse de près de 50%.

Moderna, son alter ego, n’é­tant pas en reste puisque le prix de son « vac­cin » a aug­men­té dans les mêmes pro­por­tions, pas­sant de 19,50 euros la dose en décembre 2020, à 29,70 euros trois mois plus tard.

Bien enten­du, avec ça, les deux entre­prises ont connu un bond spec­ta­cu­laire de leur chiffre d’af­faires sur le dos des contri­buables euro­péens, racket­tés à cette occa­sion.

Le manque de trans­pa­rence des contrats pas­sés au niveau euro­péen entre les labos phar­ma­ceu­tiques et les pou­voirs publics reviennent sou­vent sous le feu des ana­lyses des élus euro­péens. Ceux qui leur ont été pré­sen­tés ayant été caviar­dés et donc illi­sibles (lire Étude com­pa­ra­tive des contrats d’achat de vac­cins par la Commission euro­péenne du 15 octobre 2021), le Parquet euro­péen a ouvert depuis la mi-octobre une enquête sur l’achat de ces mil­liards de fioles par l’Europe de Bruxelles

Le patron de Pfizer Albert Bourla a ain­si refu­sé à plu­sieurs reprises de ren­con­trer les par­le­men­taires euro­péens membres de la com­mis­sion spé­ciale Covid (COVI), au point que ceux-ci ont pro­po­sé début jan­vier de pri­ver les repré­sen­tants du labo­ra­toire d’ac­cès au Parlement, en rai­son de cette absence de coopé­ra­tion.

Mais ni celui-ci, ni sa com­plice, Ursula von der Leyen n’ont jamais accep­té de par­ta­ger leurs échanges dans le cadre de l’af­faire des SMS qu’ils se sont envoyés pen­dant la négo­cia­tion d’un contrat sur l’a­chat mas­sif de vac­cins au labo­ra­toire américain.

Patience, la véri­té fini­ra bien par écla­ter au grand jour.