Hollande et Merkel : responsables de la guerre en Ukraine

La France, sous les ordres de l’UE, elle-même sous la dic­tée des USA et de l’OTAN, déclare depuis février der­nier, date de l’en­trée des troupes russes en Ukraine, qu’il faut tout faire pour rame­ner la paix sur le ter­ri­toire ukrai­nien, et a enga­gé de nom­breuses sanc­tions contre la Russie (seule cou­pable à ses yeux). Sanctions qui, aujourd’­hui retombent indi­rec­te­ment sur le peuple fran­çais, en proie à une infla­tion et une pénu­rie jamais vues sur les pro­duc­tions éner­gé­tiques. La véri­té vient de sor­tir d’Allemagne, mais vous n’en enten­drez pas parler.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine ne date pas réel­le­ment de février 2022. Elle avait vrai­ment com­men­cé en 2014, à la suite d’une révo­lu­tion ukrai­nienne. Les Russes avaient alors enva­hi la Crimée, et l’Ukraine com­men­cé à bom­bar­der les ter­ri­toires pro-russes du Dombass (lire dans nos colonnes : Ukraine : c’est l’OTAN qui a lan­cé l’attaque… il y a 8 ans ! du 2 mars 2022). Ajoutons à cela des inci­dents navals, la cyber­guerre et les ten­sions poli­tiques entre les deux pays.

L’origine du conflit remonte en fait au 21 novembre 2013. Ce jour-là, le gou­ver­ne­ment ukrai­nien avait refu­sé de signer l’ac­cord d’as­so­cia­tion entre l’Ukraine et l’UE. Ce qui avait débou­ché sur la « révo­lu­tion de Maïdan », et les sou­lè­ve­ments des pro­vinces rus­so­phones (notam­ment le Dombass) pour se sépa­rer du gou­ver­ne­ment ukrainien.

Depuis lors, l’Ukraine ne ces­se­ra de bom­bar­der ces pro­vinces de l’est du pays, cau­sant plus de 14 000 morts dans la popu­la­tion civile.

Le 5 sep­tembre 2013 est signé le pre­mier pro­to­cole de Minsk, entre la Russie et l’Ukraine, pour mettre fin à cette guerre entre les deux pays. Cet accord est signé sous le regard de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Un ces­sez-le-feu est acté, mais les com­bats dans l’est du pays conti­nuent quand même. De fait, c’est un échec… et à sa suite, après des regains de ten­sions avec une guerre qui repart dès décembre 2014, de nou­veaux accords sont pré­vus. Ces accords, dits de « Minsk 2 » sont signés le 12 février 2015.

Sont pré­sents : Vladimir Poutine pour la Russie, Petro Porochenko pour l’Ukraine, ain­si que François Hollande et Angela Merkel, des repré­sen­tants des répu­bliques popu­laires auto­pro­cla­mées de Donetsk et de Lougansk (séces­sion­nistes de l’Ukraine). Tous mettent en place un nou­veau cessez-le-feu.

On aurait pu penser que Paris et Bonn agissaient de concert pour la paix dans cette partie du globe, hors il n’en est rien

Dans une inter­view à Die Zeit le 7 décembre der­nier, l’an­cienne chan­ce­lière alle­mande Angela Merkel a affir­mé que ces Accords de Minsk avaient été « une ten­ta­tive de don­ner du temps à l’Ukraine » de se ren­for­cer mili­tai­re­ment en vue d’une confron­ta­tion future avec Moscou.

Autrement dit :