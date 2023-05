La pré­si­dente socia­liste du Conseil dépar­te­men­tal de Meurthe et Moselle, et dépu­tée Chaynesse Khirouni, s’i­ma­gine — en tant que femme de gauche « ouverte et tolé­rante » — que tout le monde pense comme elle.

Chaynesse Khirouni se prend pour Qui pour ainsi s’arroger l’opinion des habitants de son département ?

Ayant reçu de ses man­da­taires dont elle n’est que le pion, l’ordre de pré­pa­rer la France à la guerre de l’OTAN contre la Russie, elle par­ti­cipe ser­vi­le­ment à la pro­pa­gande bel­li­ciste orches­trée dans les offi­cines pari­siennes. Mais NON ! Madame Khirouni, la Meurthe et Moselle ne sou­tient pas le régime put­schiste cor­rom­pu de Kiev et ne veut pas de cette guerre orches­trée par l’OTAN avec la par­ti­ci­pa­tion active d’Angela Merkel et de François Hollande.

Cet abus de Pouvoir est com­plé­té par le dévoie­ment d’un bâti­ment public au pro­fit d’une cam­pagne de pro­pa­gande. À ce compte-là pour­quoi ne pas arbo­rer les dra­peaux de la Palestine ? ou du Yémen ou du Soudan ? Le pré­fet de Meurthe et Moselle est for­cé­ment com­plice de cette outrance sur un bâti­ment public d’envergure.

Cela montre la niaiserie affligeante de notre classe dirigeante

Analysons de plus près ce cali­cot affi­ché osten­si­ble­ment sur ce grand bâti­ment : « La Meurthe et Moselle sou­tient le peuple ukrai­nien ». Mais de quel peuple ukrai­nien s’agit-il ?

A prio­ri il ne s’a­git pas du peuple ukrai­nien qui fut bom­bar­dé, mas­sa­cré, tor­tu­ré(1) pen­dant 8 ans par les milices nazies finan­cées, armées et for­mées par l’OTAN. On ne vous a pas beau­coup enten­du, madame Khirouni, pen­dant ces 8 années qui ont fait 15 000 morts par­mi le peuple… ukrainien !

Il s’a­git donc d’un autre peuple ukrai­nien. S’agit-il des réfu­giés ? Mais quels réfu­giés ? Des plus malins qui louent des vil­las somp­tueuses sur la Côte d’Azur et roulent en limou­sines de luxe ? S’agit-il des réfu­giés déser­teurs ? Mais alors pour­quoi nous bat­trions nous, nous Français, pour un peuple qui aban­donne son pays ?

Alors il ne s’a­git pas des réfu­giés. S’agit-il alors des Ukrainiens nazis ? La ban­de­role serait-elle un appel au sou­tien des forces nazies à l’œuvre en Ukraine ?

Je ne peux croire un seul ins­tant que la Meurthe et Moselle sou­tienne de quelque manière que ce soit des per­sonnes qui se reven­diquent du nazisme.

Cette ban­de­role sur ce bâti­ment public est une honte et je demande à Nice Provence Info de l’in­té­grer dans son dia­po­ra­ma des mai­ries col­la­bos. Ils feront bien une excep­tion pour votre Conseil départemental.

Dans quelque temps l’OTAN per­dra cette guerre contre la Russie, comme elle perd toutes ses guerres. Madame Khirouni, vous et vos aco­lytes, êtes en retard d’une guerre. Le maire de Nancy a du reste enle­vé sa ban­de­role car il a bien com­pris qu’il allait dans le mur.

La ban­de­role et les éten­dards ont dis­pa­ru de la façade de l’Hôtel de Ville de Nancy. Le maire, votre ami et com­père Mathieu Klein, a bien com­pris qu’il fai­sait fausse route et a enle­vé cette ban­nière ridi­cule et provocatrice.

Ariane Wagner