Message du Président de la République aux Armées

Officiers, sous-offi­ciers, offi­ciers mari­niers, sol­dats, marins, avia­teurs et per­son­nels civils des armées fran­çaises, l’attaque illé­gale, directe et mas­sive, déclen­chée contre l’Ukraine le jeu­di 24 février est la plus grave et la plus dés­in­hi­bée des mani­fes­ta­tions de puis­sance du régime russe depuis la fin de l’URSS. Pour autant, cette mani­fes­ta­tion n’est pas la pre­mière et les armées de la France s’y trouvent régu­liè­re­ment confron­tées, en par­ti­cu­lier ces der­nières années. Ainsi, sous les mers, en mer, dans les airs, dans l’espace, et sur terre, en Atlantique, au Moyen-Orient, en Méditerranée et en Afrique, dans les champs maté­riels et imma­té­riels, les forces fran­çaises connaissent des fric­tions avec des forces russes, régu­lières ou irrégulières.

Ni agres­sé, ni même mena­cé, le régime russe assume l’usage de la force comme mode d’expression dans les rela­tions inter­na­tio­nales : il a fait à nou­veau le choix de l’agression mili­taire contre l’Ukraine et, au tra­vers de l’Ukraine, contre les prin­cipes de liber­té, de sou­ve­rai­ne­té, de droit, de res­pect de la parole don­née et de démo­cra­tie que l’Europe et ses alliés ont en par­tage. Récemment, le chef de l’État russe a choi­si de confé­rer à la crise une dimen­sion injustifiée.

Dans ce contexte de fortes ten­sions, la France sait pou­voir comp­ter une nou­velle fois sur ses armées. Vos ver­tus de dis­ci­pline intel­lec­tuelle et de force morale nour­rissent, aujourd’hui’hui comme hier, une pos­ture de maî­trise qui fait hon­neur à notre pays. Je sais pou­voir comp­ter sur vous pour faire preuve, dans l’exécution de vos mis­sions, d’une grande vigi­lance et de la rete­nue néces­saire lors des pos­sibles interférences.

Armées de la République, vous por­tez un héri­tage for­gé au fil du temps, dans la réflexion et dans l’action. Nos conci­toyens savent, d’une tran­quille cer­ti­tude, que votre pro­fes­sion­na­lisme est for­ti­fié par ces prin­cipes qui per­mettent de voir haut et loin.

Je vous exprime ma confiance per­son­nelle, ain­si que celle de tous les Français, et ma recon­nais­sance pour votre enga­ge­ment, que je sais devoir aus­si à vos familles. Je connais la qua­li­té de vos chefs. J’ai confiance dans votre entraî­ne­ment indi­vi­duel et col­lec­tif, votre cohé­sion et votre effi­ca­ci­té opé­ra­tion­nelle recon­nue. Ensemble, nous ferons face à cette crise, main­tien­drons nos pos­tures per­ma­nentes qui garan­tissent la sûre­té des Français et pour­sui­vrons, dans l’esprit et pour les rai­sons que j’ai sou­hai­té par­ta­ger avec vous, nos enga­ge­ments opérationnels.

Vive la République.

Vive la France.