8 mai : que célèbre t‑on ?

Peu après la Seconde Guerre mon­diale, les USA ont lan­cé une opé­ra­tion secrète bap­ti­sée Opération Paperclip qui visait à exfil­trer 1 500 savants alle­mands vers les États-Unis. Le but était qu’ils four­nissent leurs connais­sances très avan­cées pour l’é­poque notam­ment dans les domaines nucléaire, spa­tial et chi­mique. L’opération s’ar­rê­ta suite aux pro­tes­ta­tions de l’Allemagne de l’Ouest qui per­dait ain­si une bonne par­tie de ses meilleurs cher­cheurs.

D’autres pays ten­tèrent de faire de même, dont l’URSS et à moindre échelle la France et le Royaume-Uni.