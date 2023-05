Conférence de Vincent Pavan, dimanche 14 mai 2023 à Antibes

Vincent Pavan est maître de confé­rences et cher­cheur en mathé­ma­tiques à l’Université d’Aix-Marseille, dépar­te­ment Polytech. Ses recherches portent sur la théo­rie ciné­tique et l’équation de Boltzmann. Il est l’auteur du livre Les algèbres exté­rieures, tri­but élé­men­taire aux idées grass­man­niennes.

Vincent Pavan voit le tota­li­ta­risme s’im­mis­cer dans la science et il est l’un des rares uni­ver­si­taires à le dénon­cer.

Il a coécrit avec Ariane Bilheran : Le débat inter­dit : lan­gage, covid et tota­li­ta­risme (pré­face de Louis Fouché).