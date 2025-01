Nice a gagné quoi ? 😲

Toute la classe diri­geante — des Ă©lus aux syn­di­ca­listes, des artistes aux spor­tifs, des patrons aux sala­riĂ©s — tout le monde en veut tou­jours plus, plus d’argent, plus de sexe, plus de pas­sages dans les mĂ©dias. Et donc tou­jours plus d’é­lec­teurs et d’ha­bi­tants pour gagner encore plus de fric, parce-que plus d’ha­bi­tants, c’est plus d’im­pĂŽts, plus de sub­ven­tions, plus de dĂ©fi­cits, plus de des­sous de table. VoilĂ pour­quoi les mĂ©dias conve­nus titrent :

Nice a « GAGNÉ » 6 000 habitants

6 000 habi­tants de plus en un an, c’est l’é­qui­va­lant d’une ville moyenne. Nice a donc « encais­sĂ© » une nou­velle ville en son sein en une seule annĂ©e sans que les infra­struc­tures n’aient Ă©tĂ© pré­vues : loge­ments, Ă©coles, hĂŽpi­taux, jar­dins publics, sta­tion­ne­ment, etc. 6 000 habi­tants de plus en un an, cela fait com­bien de voi­tures en plus ? lĂ oĂč cir­cu­ler ou se garer est dĂ©jĂ trĂšs compliquĂ©.

D’oĂč viennent ces 6 000 habi­tants ? puisque la fĂ©con­di­tĂ© des Françaises est en panne. Chacun le sait : l’im­mi­gra­tion incon­trέlĂ©e sert Ă main­te­nir quoi qu’il en coĂ»te la pro­gres­sion de la popu­la­tion avec les rĂ©sul­tats que l’on connait tous : dĂ©gra­da­tion du Vivre Ensemble, baisse des bas salaires, insé­cu­ri­tĂ© et vio­lence, ten­sions eth­ni­co-reli­gieuses, baisse du niveau sco­laire, etc.

Si nos dirigeants ont quelque chose à gagner dans cette fuite en avant matérielle et quantitative, les Niçois ont tout à y perdre

Un titre comme celui-ci eût été bien plus conforme à la réalité :