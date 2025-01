Rififi chez les milliardaires

Le patro­nyme Trump est sys­té­ma­ti­que­ment pré­cé­dé de « mil­liar­daire ». Il convient de dire le « mil­liar­daire-Trump », tout atta­ché, et non pas le « pré­sident Trump », ou « Donald Trump ». Disait-on le « mil­liar­daire-Biden » ? Non ! Disait-on le « mil­liar­daire Hunter » en par­lant de son fils ? Non ! Et pour­tant eux deux sont deve­nus mil­liar­daires par l’argent de la corruption.

Libération titre :