Nuit du 5 novembre 2024

Trump is going to win BIG, and then the real fire­works begin…

America won’t sur­vive as we know it for even ONE YEAR

Trump va gagner lar­ge­ment, et ensuite le véri­table feu d’ar­ti­fice com­men­ce­ra !!

L’Amérique telle que nous la connais­sons ne sur­vi­vra pas même UN AN.

Dans son article Mike Adams annonce :

• Trump vain­queur, les forces anti-amé­ri­caines déclen­che­ront la vio­lence et le chaos

• Le 6 jan­vier, les Démocrates mène­ront une véri­table insur­rec­tion contre l’Amérique

• Préparez vous à un chaos extrême, à une hyper­in­fla­tion, à une pénu­rie ali­men­taire et à des guerres inté­rieures.

Rien que ça ! Et c’est un jour­na­liste amé­ri­cain de renom qui l’écrit.