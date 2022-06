Vous ne croyez toujours pas à la « Théorie du complot » ?

Le men­songe et la mani­pu­la­tion imprègnent les médias de l’o­li­gar­chie, qui de sur­croît reçoivent des sub­ven­tions publiques. Nice Provence Info, pre­mier site régio­nal de réin­for­ma­tion, s’ef­force chaque jour d’é­veiller les esprits afin de les sor­tir de leur tor­peur qui les enfonce dans l’as­ser­vis­se­ment.

Qui veut noyer son chien l’ac­cuse de la rage, c’est bien connu. Autrement dit : les mani­pu­la­teurs du Système donnent une conno­ta­tion néga­tive à un mot, qu’ils inventent au besoin et affublent leurs adver­saires de ce qua­li­fi­ca­tif : racistes, extrême droite, Français de souche, nazis(1), isla­mo­phobes, homo­phobes, etc. et bien sûr com­plo­tistes.

Et pourtant il y a bien complot

Nous allons le démon­trer cette fois-ci en des­sins.



Comment expli­quer que des évé­ne­ments aus­si dif­fé­rents que la variole du singe, la vac­ci­na­tion et le confi­ne­ment liés au Covid ou encore les sanc­tions contre la Russie touchent tou­jours les mêmes pays ? Comment l’ex­pli­quer s’il n’y a pas une enti­té qui orchestre tout cela en arrière-plan ? Comment expli­quer cela s’il n’y a pas un complot ?

Bien sûr qu’il y a un complot !

La preuve : la voi­ci en image également :

Georges Gourdin

(1) L’OTAN est bien embar­ras­sée avec cette invec­tive lar­ge­ment employée depuis des dizaines d’an­nées puis­qu’il est à pré­sent attes­té qu’elle s’est appuyée sur des milices d’ins­pi­ra­tion nazie pour ter­ro­ri­ser le Donbass et bafouer les accords de Minsk.

Bonus :