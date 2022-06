Permanence bâchée

À Cagnes-sur-Mer, le can­di­dat anti-voile est bâché

Le 20 mai, Dénis Cieslik, le can­di­dat cagnois aux légis­la­tives pour la sixième cir­cons­crip­tion des Alpes Maritimes, inau­gure sa per­ma­nence de cam­pagne, au 19 rue Pasqualini.

La per­ma­nence est idéa­le­ment située à un nœud rou­tier au cœur de la ville, d’une grande visi­bi­li­té. Jusqu’à ce que, dès potron minet le 3 juin, une entre­prise débarque ses écha­fau­dages pour bâcher le bureau de campagne.



En poli­tique, tous les coups sont per­mis, même les plus tor­dus mais là, la ficelle est un peu grosse. Pour le can­di­dat du par­ti Reconquête ! d’Éric Zemmour, qui vou­drait inter­dire le voile dans l’es­pace public, il faut bien admettre que ce bâchage res­te­ra dans les bêti­siers politiques.

Les réseaux sociaux s’emparent de l’af­faire et dévoilent la super­che­rie.

Las de cette polé­mique, Louis Nègre, sou­tient de sa can­di­date Laurence Trastour, se défausse de toute res­pon­sa­bi­li­té par un com­mu­ni­qué de presse.

On peut y lire : « Le 30 mai, l’entreprise demande l’autorisation d’installer l’échafaudage sans évo­quer auprès des ser­vices muni­ci­paux, non seule­ment l’installation d’une per­ma­nence quelques jours plus tôt et en joi­gnant une pho­to du com­merce qui exis­tait aupa­ra­vant. Demande accor­dée par arrê­té muni­ci­pal daté du même jour. »

Alors que le can­di­dat était ins­tal­lé depuis le 20 mai, soit depuis dix jours, le maire a donc par arrê­té muni­ci­pal accep­té l’ou­ver­ture du chan­tier. Ce der­nier a feint d’i­gno­rer la pré­sence de M. Cieslik, s’ap­puyant sur une hypo­thé­tique pho­to ancienne. Pourtant, il lui appar­te­nait plei­ne­ment de repor­ter, ne serait-ce que de deux semaines, l’ou­ver­ture de ces tra­vaux d’o­pa­si­sa­tion.



Sans faire au maire de pro­cès d’in­ten­tion, ou peut légi­ti­me­ment dou­ter que la mise en place de cet écha­fau­dage n’a pas été pré­ci­pi­tée pour un chan­tier enga­gé depuis 2021 et d’une durée de plu­sieurs mois.

Qu’à cela ne tienne, puis­qu’on voile sa per­ma­nence, Dénis Cieslik cir­cu­le­ra avec son camion dans toutes les rues de la cir­cons­crip­tion, à moins que le maire ne bâche le véhi­cule, là aussi ?



Michel Lebon