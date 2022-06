L’audace de la propagande est sans limite

La pro­pa­gande ins­til­lée par Nice Matin, relais régio­nal de la presse Bien Pensante, tout à la fois oli­gar­chique et sub­ven­tion­née, est cou­sue de fil blanc. Nous avons eu maintes occa­sions de la révé­ler dans nos colonnes.

Pour res­ter sur le conflit en Ukraine, la sai­sie des pro­prié­tés immo­bi­lières mais éga­le­ment mobi­lières (yachts, héli­co­ptères) des oli­garques russes est une sot­tise totale sur laquelle nous iro­ni­sions le 4 mai der­nier : Faut-il louer les vil­las des oli­garques russes aux oli­garques ukrai­niens ?

Mais la pro­pa­gande n’a plus de sens com­mun et conti­nue jour après jour de nous faire croire que le pré­sident-clown de Kiev va gagner la guerre contre la Russie. Un bobard gro­tesque est publié à la une de Nice Matin le lun­di 6 juin 2022 :

Comprenez :

après que la France a gelé les avoirs des oli­garques russes sur la Côte d’Azur, l’Europe de Bruxelles va les vendre et avec cet argent elle recons­trui­ra l’Ukraine après sa vic­toire contre la Russie.

Celle-là il fallait oser la faire !

En véri­té :