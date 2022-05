La propagande de guerre est grossièrement mensongère

Tout ceci est faux !

30 jours après, la Russie n’est pas en défaut de paie­ment. Bien au contraire ! Le rouble prend de la valeur alors que l’eu­ro dégrin­gole. L’inflation frappe l’Europe bien plus encore que la Russie, et ce n’est pas fini.

Les pénu­ries ali­men­taires menacent plus sûre­ment l’Europe que la Russie. La Russie est dyna­mi­sée par les déci­sions amé­ri­caines stu­pi­de­ment relayées par Bruxelles. Elle conso­lide son auto­no­mie ali­men­taire mais aus­si indus­trielle (voir ci-des­sous). Elle met en place un sys­tème de change mul­ti-devise qui rem­place déjà le sys­tème Swift dans les plus grands pays du monde.

La véri­té sera ter­rible pour les Européens qui ont choi­si le camp du Mal alors qu’ils n’y étaient pas obli­gés. La Russie l’emporte sur le plan éco­no­mique. Elle l’emporte sur le plan mili­taire. Bientôt les médias de l’o­li­gar­chie ne pour­ront plus nous tra­ves­tir la Vérité. Nous tom­be­rons de haut.

Georges Gourdin

