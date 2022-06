Les Marseillais contre la russophobie et la désinformation

Ce same­di 25 juin 2022 une bonne cen­taine de Marseillais ont bra­vé la Police de la Pensée pour affir­mer leur refus de la rus­so­pho­bie et de la dés­in­for­ma­tion à l’ap­pel de l’association

Paisibles mais déter­mi­nés, les mani­fes­tants ont expri­mé leur rejet des guerres de l’OTAN qui s’ins­crivent dans la mise en place d’une domi­na­tion glo­bale des États-Unis et de l’é­ra­di­ca­tion des peuples et des nations his­to­riques au pro­fit d’un agré­gat mal­léable uni­for­mi­sé d’in­di­vi­dus décé­ré­brés et incultes.

C’est dans ce contexte qu’il convient d’a­na­ly­ser l’in­ter­ven­tion de la Russie dans le Donbass. L’Ukraine, com­plè­te­ment inféo­dée à la CIA et à l’OTAN, a mani­fes­te­ment bafoué les accords de Minsk de 2014 et s’est lan­cée dans une guerre civile qui a fait 15 000 morts afin de bri­ser la culture et l’Histoire russes du Donbass, puis d’in­té­grer la sphère occi­den­tale de l’Europe de Bruxelles et de l’OTAN.

France – Russie Convergences avait annon­cé des inter­ven­tions en duplex avec pro­jec­tion sur écran géant de :

• Christelle Néant, cor­res­pon­dante de guerre et fon­da­trice du média de réin­for­ma­tion Donbass Insider, et

• Erwan Castel, mili­taire enga­gé auprès de la République Populaire de Donetsk et rédac­teur du site inter­net Alawata.

La mise en œuvre tech­nique fut par­faite en tout point et les mani­fes­tants mar­seillais furent ravis de pou­voir ain­si dia­lo­guer avec ces deux per­son­na­li­tés très impli­quées dans la réin­for­ma­tion et la libé­ra­tion du Donbass.