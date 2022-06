Communiqué du 25 juin 2022

Alors que les Gilets Jaunes de Cannes – Antibes dis­tri­buaient comme tous les same­dis leur tract au rond-point, cette fois-ci à Cannes – Mandelieu, ils reçurent, vers midi, la visite de 4 véhi­cules de la police muni­ci­pale de Cannes, sui­vie peu de temps après d’une voi­ture bana­li­sée qui emme­nait une femme, offi­cier supé­rieur, com­man­dant de 3 com­mis­sa­riats à Cannes.

Qu’est-ce qui justifiait ce déploiement de force soudain ?

En cause : un auto­mo­bi­liste avait aler­té la police sur la pré­sence d’une affiche qua­li­fiée de nazie. Voici cette affiche :

Cette affiche est pré­sente depuis plu­sieurs mois à chaque mani­fes­ta­tion des Gilets Jaunes, et n’a jamais sus­ci­té de réac­tions poli­cières jus­qu’à présent.

Après quelques échanges, tou­jours cour­tois il est vrai, les Gilets Jaunes expliquent que cette affiche ne fait en aucune manière l’a­po­lo­gie du nazisme. Bien au contraire.

À un poli­cier qui deman­dait quel était le signe sur le dra­peau tri­co­lore, les Gilets Jaunes répon­dirent qu’il s’a­gis­sait de la Croix de Lorraine, sym­bole de la résis­tance au nazisme.

Les poli­ciers sou­haitent audi­tion­ner plu­sieurs des Gilets Jaunes et les convoquent au com­mis­sa­riat le mer­cre­di sui­vant, puis retournent à leurs véhi­cules tout en étant très affai­rés au télé­phone. Ils reviennent ensuite pour dire qu’il y a un chan­ge­ment de pro­gramme : les Gilets Jaunes seront conduits tout de suite au com­mis­sa­riat pour y être audi­tion­nés, puis recon­duits au rond-point.

Quatre d’entre eux sont conduits par la police au commissariat

Dans leur dépo­si­tion les mili­tants expliquent qu’ils se situent à l’op­po­sé du nazisme et que l’ex­pres­sion « 4e Reich » est employée à des­sein, non pas pour faire l’a­po­lo­gie du nazisme, mais au contraire, pour inter­pel­ler les auto­mo­bi­listes sur les rap­pro­che­ments que l’on peut faire entre les expé­riences eugé­nistes du tris­te­ment célèbre Docteur Josef Mengele et les injec­tions expé­ri­men­tales actuelles, qua­si-obli­ga­toires, de potions non homo­lo­guées et recon­nues pour le moins par­fai­te­ment inutiles dans la lutte contre le Covid. Des dizaines de mil­liers de morts sont liées à une injec­tion de ces pro­duits, sans que les auto­ri­tés aient l’in­ten­tion d’y mettre fin.

Les Gilets Jaunes firent alors remar­quer qu’ils avaient déjà eu à faire avec la police d’Antibes parce-qu’ils dénon­çaient la pré­sence de nazis au sein de l’ar­mée ukrai­nienne(1) dans un tract dis­tri­bué au rond-point d’Antibes que la police a réqui­si­tion­né sur ordre de la pré­fec­ture.

Ainsi les Gilets Jaunes ont maille à par­tir avec la police :

• tan­tôt parce-que des réfu­giés ukrai­niens leur reprochent de dénon­cer les relents nazis du régime de Kiev et

• tan­tôt parce-que des auto­mo­bi­listes leur reprochent de se réfé­rer au nazisme sous pré­texte qu’une croix gam­mée figure sur une de leurs affiches.

Ce mot suscite l’hystérie et fait tourner la tête

Qui peut ima­gi­ner que les Gilets Jaunes se réfèrent au nazisme ? La vio­lence n’est pas de leur côté et ils res­pectent la Loi. Ils n’ont que leurs cer­veaux et leur bouche pour s’ex­pri­mer, tou­jours dans un cadre légal. Ce sont eux qui sont agres­sés. En tout cas pas par la police muni­ci­pale de Cannes qui a su res­ter tou­jours cour­toise et pro­fes­sion­nelle. Il est clair tou­te­fois que « les ordres viennent d’en haut ».

Les Gilets Jaunes ne seront pas désta­bi­li­sés par ces manœuvres et conti­nue­ront inlas­sa­ble­ment de prê­cher la Vérité, comme ils l’é­crivent dans ce tract :