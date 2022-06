Le Dr Anne Doll fera une démons­tra­tion en temps réel de cette méthode ori­gi­nale d’é­li­mi­na­tion de ses toxines, s’il fal­lait convaincre les plus scep­tiques.

Avant le démar­rage pro­pre­ment dit de la confé­rence, deux per­sonnes volon­taires seront tirées au sort par­mi le public et se sou­met­tront à une séance de détoxi­na­tion ionique afin de bien mon­trer la dimen­sion scien­ti­fique et médi­cale de cette méthode.