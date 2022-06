Désintoxiquez vous !

La détoxi­na­tion ionique fut mise au point dans les années 1930 par un ingé­nieur hon­grois qui est par­ti du phé­no­mène bien connu de l’élec­tro­lyse qu’il a adap­tée au corps humain puisque celui-ci est com­po­sé à 90 % d’eau.

En trem­pant ses deux pieds dans un bain d’eau légè­re­ment saline qui sert d’élec­tro­lyte, un faible cou­rant élec­trique s’é­ta­blit entre eux, l’un comme cathode, l’autre comme anonde. La pola­ri­té du cou­rant génère un flux d’ions por­teurs de toxines issues de l’eau du corps que l’eau du bas­sin fixe. En effet grâce à l’élec­tro­lyse, l’a­tome d’eau (H 2 O) se scinde et libère des bulles d’hydrogène (H 2 ) qui remontent à la sur­face, et la molé­cule OH- res­tante prend une charge néga­tive. Elle est alors capable de fixer les acides et toxines conte­nues dans l’eau du corps.

La cou­leur de l’eau du bas­sin s’as­som­brit par sa propre oxy­da­tion certes, mais sur­tout par les micro-orga­nismes qui s’y déposent. La cou­leur de l’eau « pol­luée » varie­ra en fonc­tion des toxines qu’elle aura fixées. L’analyse de cette eau révèle la pré­sence de nitrates, d’am­mo­niac, de phos­phate, de métaux lourds et de divers pro­duits de syn­thèse qui pro­viennent de l’eau de son corps.