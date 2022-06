Chacun est d’abord l’acteur de sa santé

Nous avons ren­con­tré le doc­teur Anne Doll dans son cabi­net dans le Var. Son abord doux et ave­nant laisse vite la place à une extra­or­di­naire déter­mi­na­tion : « Réappropriez vous votre propre san­té ! … Prenez vous en main ! … Il faut fait quel­que­chose ! … Il est temps d’a­gir ! … » Le ton est don­né. Elle a choi­si d’agir.

Le doc­teur Anne Doll se place déjà dans le Nouveau Monde à venir : « On passe d’une méde­cine de l’in­tel­li­gence à une méde­cine de conscience », ajoute t‑elle. C’est là qu’elle a tou­jours été, elle qui veut res­ter fidèle au ser­ment d’Hippocrate, contrai­re­ment à nombre de ses confrères qui l’ou­blient car il n’est plus obli­ga­toire. L’un des pré­ceptes d’Hippocrate est : « Primum non nocere », « En pre­mier, ne pas nuire ».

Anne Doll sait de quoi elle parle. Elle a exer­cé pen­dant 22 ans en milieu hos­pi­ta­lier, notam­ment en tant qu’­anes­thé­siste-réani­ma­teur en bloc opé­ra­toire. Elle fut res­pon­sable du trai­te­ment de la dou­leur chro­nique pen­dant 10 ans à l’hô­pi­tal de Draguignan.

Au fil des années, Anne Doll prend conscience que la médecine moderne ne se préoccupe pas d’abord des malades

Elle s’in­té­resse aux dis­ci­plines « non aca­dé­miques », telles l’hypt­nose, la natu­ro­pa­thie, l’éner­gé­tique et l’or­tho­bio­tique et prend ses dis­tances avec l’ins­ti­tu­tion médi­cale pour se pré­oc­cu­per avant tout des malades.

Anne Doll animera une conférence exceptionnelle le samedi 2 juillet 2022 à Antibes en fin de journée

Prenez date dès à pré­sent (for­mu­laire de pré-ins­crip­tion ci-dessous).