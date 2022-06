Nouvelle causerie à Toulon : Jeanne aujourd’hui

Jeanne aura été l’amie d’enfance de beau­coup de Français : on l’admirait, on la plai­gnait, on la priait. On vibrait au récit de ses exploits guer­riers à Orléans, à Patay, la belle revanche d’Azincourt ; on la contem­plait avec émo­tion le jour du sacre à Reims ; on aurait bien vou­lu qu’elle ne fût pas prise à Compiègne, ni ven­due aux Anglais ; sous l’héroïne, on voyait gran­dir la sainte, dans son enfer­me­ment, ses humi­lia­tions, sa foi, ses réponses ins­pi­rées à ses accu­sa­teurs, son mar­tyre enfin.

Aujourd’hui, elle est tou­jours très connue… à l’étranger ; une très belle sta­tue d’elle, conqué­rante et mys­tique, a été éri­gée à Saint Pétersbourg ! Pour 2022, il n’est mal­heu­reu­se­ment pas pré­vu le cou­ron­ne­ment d’un gen­til dau­phin à Reims ; c’est une soi­rée Jeanne, parce qu’il y a une fois de plus, grande pitié au royaume de France. Il ne s’agit plus de bou­ter le Goddon mais la répu­blique la salit de ses options dépra­vées, laï­ca­théisme, avor­te­ment, mariage déna­tu­ré, dic­ta­ture du désir, PMA, congé­la­tion de gamètes, mani­pu­la­tions d’embryons, et autres choses mau­vaises à venir. Si on recom­men­çait le pro­cès de Jeanne en 2022, on l’accuserait de xéno­pho­bie, on essaie­rait de la pié­ger avec le mariage pour tous, la filia­tion, et la pré­ten­due fin de vie dans la digni­té ; on la convain­crait de délit d’entrave à l’avortement, de racisme, d’islamophobie et de LGBTphobie. Enfin, sa belle et lim­pide foi en Jésus-Christ ferait d’elle, hor­reur suprême, une abo­mi­nable inté­griste ! Tant pis ! Nous ne ferons peut-être pas grand nombre, mais pour nous, cette soi­rée sera belle de la jeune fille de Domremy, de la guer­rière vic­to­rieuse à dix-huit ans, et sur­tout de l’intercession de la mar­tyre de Rouen, modèle d’héroïsme fran­çais et de sainte humilité.