Un groupe de réfugiés ukrainiens agresse les Gilets Jaunes à Antibes

Ce tract n’a pour­tant rien de répré­hen­sible et ne fait que reprendre des faits recon­nus par toute per­sonne un tant soit peu hon­nête. Les médias sub­ven­tion­nés et Bien Pensants comme BFMTV ou Le Figaro, ont dif­fu­sé des repor­tages sur les milices nazies en Ukraine. Nice Provence Info a dénon­cé à plu­sieurs reprises le rôle de ces milices nau­séa­bondes finan­cées par l’État ukrai­nien, for­mées et équi­pées par l’OTAN.

On se demande bien pour­quoi Macron se per­met d’a­van­cer à Poutine qu’il ne les connaît pas. Macron prend-il Poutine pour un imbé­cile ? Il est vrai que le « nar­ra­tif » offi­ciel sur la guerre en Ukraine met d’un côté les Gentils [les Ukrainiens démo­crates et agres­sés] et de l’autre les Méchants [les Russes agres­seurs menés par un tyran, Poutine]. Ce « nar­ra­tif » offi­ciel est encom­bré par ces milices ultra-vio­lentes qui font un peu désordre. Le Monde lui-même dénonce cette pos­ture hypocrite :

Ne pas voir, ne rien dire par Pierre RimbertUn oubli entache le sou­tien qu’apportent depuis 2014 les grands médias occi­den­taux aux diri­geants ukrai­niens dans leur face-à-face avec Moscou : la pro­mo­tion par Kiev de poli­tiques mémo­rielles révi­sion­nistes et l’indulgence des auto­ri­tés vis-à-vis des néo­na­zis qui s’affichent dans l’espace public.

Les Gilets Jaunes dénoncent donc dans ce tract cette nou­velle mani­pu­la­tion média­tique, après celle de « la pan­dé­mie que seule une vac­ci­na­tion glo­bale pou­vait éra­di­quer » (voir tract ci-des­sous dis­tri­bué le jour même). Oui, mais… Cette véri­té a déran­gé une per­sonne qui est venue le dire avec beau­coup d’a­ni­mo­si­té aux Gilets Jaunes pré­sents au Rond-Point de Provence à ce moment-là. Cette per­sonne d’une qua­ran­taine d’an­nées n’ad­met­tait pas que de tels tracts soient dis­tri­bués. Elle s’est pré­sen­tée comme fran­çaise de papier, la natio­na­li­té fran­çaise lui ayant été octroyée après 7 mois d’en­ga­ge­ment mili­taire en Afghanistan, dit-elle. Les Gilets Jaunes lui ont expli­qué qu’ils avaient le droit de s’ex­pri­mer de la sorte. Mais cette per­sonne niait les faits. De même qu’elle niait l’exis­tence d’une tren­taine de labo­ra­toires bac­té­rio­lo­giques secrets, admi­nis­trés par les Américains, sur le ter­ri­toire ukrai­nien. Le ton mon­tait peu à peu, puisque les faits sont les faits et qu’ils sont — de fait — têtus. Cette per­sonne a alors appe­lé plu­sieurs amis à sa res­cousse qui sont vite arri­vées sur place. L’un d’eux, d’une tren­taine d’an­nées, s’est éga­le­ment pré­sen­té comme un réfu­gié ukrai­nien. Celui-ci, se croyant en Ukraine, a pro­po­sé d’a­che­ter tous les tracts res­tants ! Imaginez la réac­tion des Gilets Jaunes face à cette pro­po­si­tion ! Ce deuxième per­son­nage appe­lait alors la police tan­dis que le pre­mier bous­cu­lait une mili­tante âgée de 80 ans, fidèle sou­tien des Gilets Jaunes et lui arra­chait ses tracts. Cette per­sonne envi­sage de por­ter plainte.

La police est vite arrivée sur place et a pris parti pour les agresseurs ukrainiens !

Les agents ont argué d’une direc­tive de la pré­fec­ture pour réqui­si­tion­ner tous les tracts en pré­ci­sant que toutes ces per­sonnes « tra­vaillaient en France dans l´“humanitaire¯ ». En dehors des règles de droit et pre­nant le par­ti des agres­seurs étran­gers, la pré­fec­ture tente de cen­su­rer la Vérité. Contacté au télé­phone le len­de­main, l’of­fi­cier de police judi­ciaire d’Antibes a pour­tant confir­mé que la mani­fes­ta­tion des Gilets Jaunes n’en­frei­gnait en aucune manière les règles de droit. Alors pour­quoi la pré­fec­ture a‑t-elle agi de la sorte ? Voilà l’é­tat de la France d’aujourd’hui.

Georges Gourdin