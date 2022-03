La légion de Zelensky

J’ai sous mon oreiller

Des gre­nades qua­drillées,

Fixé à mon mol­let

Un cou­teau à lancer

La guerre en Ukraine rap­pelle ces sol­dats de for­tune. Zelensky le va-t-en guerre recrute des mer­ce­naires, mode LVF (Légions des Volontaires Français contre le Bolchévisme), après avoir été écon­duit par ses sou­tiens amé­ri­cains qui l’ont pré­ci­pi­té dans ce bour­bier. Chacun sa merde, comme on dit dans le milieu militaire.

Aussi sec, de nom­breux Français ont ras­sem­blé leur paque­tage vin­tage, veste cam fashion, Dr Martens et cou­teau suisse pour par­tir vers les plaines d’Ukraine. Formés aux jeux vidéos, les as du joys­tick partent la fleur au fusil prêts à en découdre pour la Liberté.

Seulement voi­là, n’est pas Bob Denard qui veut, et la boue des plaines d’Ukraine ennei­gées de Volodymyr n’a pas le charme exo­tique des Comores de Bob. Ces mer­ce­naires vir­tuels découvrent l’en­fer du décor et reviennent la queue entre les jambes racon­ter leurs misères chez Hanouna.