L’Armée de l’Air fait la promo du cinéma américain

Et la Palme d’or 2022 revient au film… Sans filtre du Suédois Ruben Östlund.

2019 : Parasite.

2020 : paren­thèse Covid 19.

2021 : Titane.

Qui a vu ces films ?

Le Festival de Cannes, l’entre-soi du ciné­ma mon­dial, a ceci d’ex­tra­or­di­naire qu’il y sanc­ti­fie des films que per­sonne n’i­ra voir. Quand on s’est fait avoir une fois, on n’y retourne pas. Cette année, pour se refaire un peu la cerise popu­lo, Pierre Lescure, le pré­sident du fes­ti­val, a invi­té l’i­noxy­dable Tom Cruise pour pré­sen­ter son block­bus­ter Top Gun two.

La ver­sion 1 de 1986, avec le beau Tom Cruise indi­ca­tif Maverick, com­men­çait à faire col­lec­tor, avec ses vieux chas­seurs F14 Tomcat.

La ver­sion 2 de 2022, tou­jours Maverick, mais pas une ride mal­gré ses 61 ans. Le plus vieux pilote de chasse du monde reprend le manche, mais réac­tua­li­sé sur des beaux F18 Hornet.

Pourquoi se com­pli­quer à faire un nou­veau scé­na­rio, on fait un copié-col­lé du pre­mier avec les mêmes ficelles qui ont fait rêver les ados bou­ton­neux d’hier.

Ça com­mence par du bru­tal. En atten­dant de retrou­ver le point G de Jennifer Connelly. On note­ra que la Kelly McGillis de la ver­sion 1986 n’a pas été recon­duite, comme Tom. On se demande bien pourquoi ?

La nou­velle, Jennifer L’ex, Kelly

Bref, dès le début, Tom tente l’im­pos­sible : prendre 10 G en vol. Autrement dit, Tom « pouce » Cruise, 1m70 et 70 kg tout mouillé, pèse­rait dix fois son poids, soit 700 kg. Pour info, les astro­nautes satel­li­sés prennent 4 G. Seule une cen­tri­fu­geuse pour­rait recréer ce fac­teur de charge de 10 G qui serait évi­dem­ment mor­tel. Tout le reste du film est à l’i­mage, de syn­thèse, de ce ridi­cule. Après tout c’est du ciné­ma, pas un docu­men­taire.

On note­ra que, du début à la fin, les emblé­ma­tiques Ray Ban avia­tor res­te­ront sou­dées sur le nez de tout le monde. Sur la moto, au bar de l’es­ca­dron et même quand ces mes­sieurs s’af­frontent dans une virile par­tie de foot­ball américain.

Rien de bien nouveau dans ce navet américain, mièvre et surjoué

Niveau Captain America ou Armageddon. Par contre, dans ces temps com­pli­qués, où la carte de l’OTAN doit se redes­si­ner en Europe, c’est un bon coup de pub pour l’Armée amé­ri­caine dont notre légen­daire Patrouille de France soit venue faire la pro­mo.

Par ailleurs, c’est la mode, dans l’Armée de l’Air de pein­tur­lu­rer ses avions dans des cou­leurs tou­jours plus bario­lées, mode cus­to­mi­sa­tion. Nos Rafale, enfin ceux qu’on n’a pas encore reven­dus comme pour la Grèce, sont ain­si requa­li­fiés en mode show-biz. Macron doit sûre­ment ado­rer la diver­si­té des robes de nos avions.

Ici, quelques œuvres d’art. J’imagine assez mal ces avions enga­gés en com­bat en Ukraine ou ailleurs.