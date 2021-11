Gilets Jaunes de Cannes-Antibes : 3 ans de ténacité

Notre illus­tra­tion ci-des­sus : rond-point de la Victoire le same­di 17 novembre 2018



La répres­sion féroce et les mani­pu­la­tions infâmes du Pouvoir n’ont pas tota­le­ment éra­di­qué le mou­ve­ment des Gilets Jaunes qui per­dure ici et là. Avec une téna­ci­té qui sur­prend nos diri­geants, cer­tains Gilets Jaunes ne désarment tou­jours pas. C’est le cas des Gilets Jaunes de Cannes – Antibes qui tous les same­dis depuis le 17 novembre 2018 occupent paci­fi­que­ment alter­na­ti­ve­ment le rond-point de la Victoire à Mougins et le rond-point de Provence à Antibes.

Ce mercredi 17 novembre, les Gilets Jaunes de Cannes-Antibes rappelleront au Pouvoir qu’ils ne lâchent rien et se retrouveront au rond-point de la Victoire à Mougins pour un rassemblement exceptionnel de 14 heures à minuit.