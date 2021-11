Vaccination : les Français pas si sereins que ça

Très clai­re­ment, l’intérêt pour les effets secon­daires des « vac­cins » ne pré­cède pas les injec­tions, mais les suivent. Globalement, si la popu­la­tion a fait confiance au dis­cours poli­tique, média­tique et pseu­do-scien­ti­fique et rejoint les vac­ci­no­dromes en cou­rant, elle n’en mani­feste pas moins une inquié­tude quant aux effets secon­daires poten­tiels ou consta­tés. Ces per­sonnes inquiètes ont-elles été expo­sées elles-mêmes à ces effets ou les ont-elles consta­tés chez des proches ? Peu importe, ce qui est sûr, c’est que sans vac­ci­na­tion ces courbes seraient res­tées aus­si plates qu’avant 2020.

Par ailleurs, cette sou­daine popu­la­ri­té des termes recher­chés sug­gère que, pour la plu­part des cas, un pro­fes­sion­nel de san­té a déjà été consul­té et a posé un diag­nos­tic. La ques­tion se pose donc de savoir si ces consul­ta­tions ont toutes été remon­tées vers les Centres Régionaux de Pharmacovigilance (CRPV). Eu égard à l’opacité qui règne sur les chiffres offi­ciels, elle est loin d’être incongrue.

Enfin et sur­tout, l’apparition sou­daine d’une volon­té de signa­ler les effets secon­daires des « vac­cins » (der­nière courbe) atteste sans ambi­guï­té que ces effets existent et sont bien impu­tables aux injec­tions et non à quelque cause rele­vant du hasard.

Alors, toutes ces courbes valent ce qu’elles valent, certes, mais elles témoignent clai­re­ment d’un grand trouble dans la popu­la­tion injec­tée. Sont-elles le signe que quelque chose de grave est en ges­ta­tion ? L’avenir le dira.