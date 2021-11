Ma semaine d’observation de l’info (14 novembre 2021)

Dimanche 7 novembre 2021

Faudra t‑il tous en arri­ver là ? Un rive­rain du square de la Villette à Paris recon­naît avoir orga­ni­sé une « milice » (ce sont ses propres mots), afin de faire face à l’in­sé­cu­ri­té gran­dis­sante dans ce quar­tier gan­gré­né par le tra­fic de crack.

« Depuis le 24 sep­tembre, on n’en peut plus. Mes voi­sins sont sub­mer­gés par les attaques, les agres­sions, les vio­lences au quo­ti­dien. Nos véhi­cules sont détruits. »

En deux mots, les rive­rains sont excé­dés. Cette milice a donc été orga­ni­sée col­lé­gia­le­ment, avec des rondes de nuit, et des rondes de jour. Elle se déplace à trois ou quatre per­sonnes qui sont armées. Bien sûr pas d’arme à feu, ce serait prendre le risque d’être plus condam­nés alors que les dea­lers ne le sont pas ! Le but est de neu­tra­li­ser les délin­quants et de les livrer ensuite à la police.

La for­ma­tion de cette milice a été ren­due indis­pen­sable après la déci­sion de Gérald Darmanin de « dépla­cer » les délin­quants dea­lers du XVIIIe arron­dis­se­ment au XIXe en uti­li­sant des bus. C’est donc aujourd’­hui tout un quar­tier qui se plaint des inci­vi­li­tés et vio­lences occa­sion­nées par les consom­ma­teurs de crack.

Faudra t‑il les dépla­cer une nou­velle fois pour enter­rer le pro­blème ou bien enfin prendre une déci­sion radi­cale et efficace ?

Lundi 8 novembre 2021

Les études mon­trant les méfaits des vac­cins, long­temps pas­sées sous silence, com­mencent à poin­ter d’une manière offi­cielle, et non plus sous le man­teau des « com­plo­tistes ». Après celle qui a mon­tré que les per­sonnes vac­ci­nées trans­met­taient autant le variant Delta que les non-vac­ci­nées, une étude menée conjoin­te­ment par l’Assurance mala­die et l’Agence du médi­ca­ment publiée ce matin, n’en­cou­rage pas vrai­ment à la vac­ci­na­tion dans les tranches d’âge où la Covid n’a fait qua­si­ment aucune vic­time (lire Myocardite et péri­car­dite après la vac­ci­na­tion Covid-19).

Les myo­car­dites et les péri­car­dites sont des inflam­ma­tions du cœur. Les pre­mières touchent le myo­carde, prin­ci­pal muscle car­diaque, et les secondes le péri­carde, la mem­brane qui enve­loppe le cœur. Ces deux patho­lo­gies ne sont donc pas bénignes.

Or, l’é­tude montre que les vac­cins à ARN mes­sa­ger (Pfizer et Moderna) aug­mentent le risque de sur­ve­nue de ces mala­dies dans les 7 jours sui­vant la vac­ci­na­tion.

Ces risques appa­raissent davan­tage chez les hommes, en par­ti­cu­lier de moins de 30 ans, que chez les femmes.

Certes, on conti­nue à nous dire que le rap­port bénéfice/​risque des vac­cins n’est pas remis en cause par cette étude… mais il faut recon­naître que cette étude change radi­ca­le­ment de ton par rap­port aux « vac­cins sans dan­ger » que l’on nous a décrits jus­qu’à pré­sent. Petit à petit les men­songes se dévoilent…

Mardi 9 novembre 2021

Retour sur l’in­ter­ven­tion de François Hollande au pro­cès des atten­tats musul­mans du 13 novembre. Celle-ci n’é­tait pas pré­vue, il a fal­lu la demande de l’as­so­cia­tion Life for Paris, par­tie civile au pro­cès. Le pré­sident du tri­bu­nal a accé­dé à cette demande, le pré­sident Hollande est alors entré dans la salle d’audience pour répondre aux ques­tions. Une de celle-ci mérite une atten­tion par­ti­cu­lière…

« Comment un atten­tat d’une telle ampleur n’a‑t-il pas pu être mieux anti­ci­pé et déjoué ? » a deman­dé le pré­sident de la cour.

Réponse de l’an­cien pré­sident de la République :

« Depuis les atten­tats de jan­vier 2015, chaque jour nous étions sous la menace. Nous savions qu’il y avait des opé­ra­tions qui se pré­pa­raient, des indi­vi­dus qui se mêlaient aux flux de réfu­giés, des chefs en Syrie. Nous savions tout cela. »

Personne n’a rele­vé le cynisme de cette phrase mon­trant la com­pli­ci­té (il n’y a pas d’autre mot) du gou­ver­ne­ment de l’é­poque avec les ter­ro­ristes.

Il faut quand même rap­pe­ler que la poli­tique fran­çaise, ados­sée à celle de l’Allemagne diri­gée par Mme Merckel, était de pro­po­ser un méca­nisme d’ac­cueil per­ma­nent et obli­ga­toire en Europe pour les « réfu­giés ». Quand une oppo­si­tion s’é­le­vait contre cette poli­tique sui­ci­daire, d’autres voix l’en­cou­ra­geaient. On se sou­vient de Yann Moix dans les Inrockuptibles : « Il y a des Afghans qui connaissent Victor Hugo sur le bout des doigts, ils arrivent en France et on les frappe. »

La France doit se sou­ve­nir que le gou­ver­ne­ment Hollande était au cou­rant des menaces d’at­ten­tat mais n’a pas fait ce qu’il fal­lait pour les évi­ter. Les morts de Charlie Hebdo, de Paris, du Bataclan, puis de Nice… sont donc bien des vic­times de tueurs venus par­mi les flux de réfu­giés comme le dénon­çaient nombre d’ob­ser­va­teurs pour­tant voués aux gémo­nies. Et rap­pe­lons une fois de plus, que c’est pour avoir dénon­cé ce dan­ger tou­jours pré­sent que Génération Identitaire a été dis­soute.

Hollande-Darmanin, même incom­pé­tence, même com­pli­ci­té, même responsabilité !

Mercredi 10 novembre 2021

Neuvième appa­ri­tion de Macron hier soir… tout avait été dit aupa­ra­vant, du moins pour ce qui va être cer­tain : une troi­sième dose de vac­cin obli­ga­toire pour les plus de 65 ans, puis plus tard pour les 50–64 ans. Sous peine de sup­pres­sion du passe sani­taire. Comme il sera pro­ba­ble­ment obli­ga­toire dans les bureaux de vote, c’est au moins une bonne par­tie qui ne vote­ra pas pour Zemmour !

Un bilan qui pour­rait pas­ser pour excep­tion­nel auprès d’un habi­tant du désert de Kalahari ou de Patagonie. Vanter la pro­gres­sion du pou­voir d’a­chat des Français juste après leur avoir accor­dé un « chèque éner­gie » pour faire face aux mul­tiples aug­men­ta­tions, il fal­lait oser.

De même, pas un seul mot sur l’é­tat de l’Hôpital dans notre beau pays, sur les dizaines de ser­vices d’ur­gence en grève, sur son manque de per­son­nel, « viré » pour non vac­ci­na­tion. Il y avait moins de quoi être fier.

Pour le reste, un pro­gramme élec­to­ral pour les pré­si­den­tielles, que le CSA va pro­ba­ble­ment décomp­ter ?

Rien de concret. Des pro­messes qui selon l’a­dage pas­qua­lien n’en­gagent bien sûr que lui…

Continuez à dor­mir braves gens, tout va bien.

Jeudi 11 novembre 2021

C’est aujourd’­hui le 103e anni­ver­saire de l’ar­mis­tice de 1918.

C’était hier le 130e anni­ver­saire de la mort d’Arthur Rimbaud.

Pour célé­brer les deux, je vous pro­pose de relire son mer­veilleux poème : « Le dor­meur du val ».