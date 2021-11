Ma semaine d’observation de l’info (21 novembre 2021)

Dimanche 14 novembre 2021

Je vous par­lais dans un autre article de la volon­té de l’Autriche de confi­ner à par­tir de demain les non-vac­ci­nés… et bien cette brillante idée a tout de suite ins­pi­ré le clan LR puisque Valérie Pécresse et Xavier Bertrand viennent de l’inscrire dans leur pro­gramme pré­si­den­tiel. En fins et atten­tifs scru­ta­teurs de la situa­tion sani­taire en France, ils ont pu faire plu­sieurs constats :

• le virus s’est pro­pa­gé mal­gré les confi­ne­ments géné­ra­li­sés

• le port du masque, (inexis­tant dans les mani­fes­ta­tions anti-passe) ne sert à rien.

• le vac­cin géné­ti­que­ment modi­fiant n’a qu’une durée très limi­tée, au point qu’un rap­pel est indis­pen­sable au bout de six mois.

Donc, pour « punir » les vilains com­plo­tistes qui ont rai­son depuis le début, une seule solu­tion : les iso­ler, les par­quer, les dépor­ter, les éli­mi­ner ?

Une seule cer­ti­tude, le podium de la course à la bêtise dont le résul­tat sera connu le 4 décembre me ver­ra par­fai­te­ment indif­fé­rent… Que tous ceux qui voyaient là une alter­na­tive à Macron réflé­chissent bien…

Lundi 15 novembre 2021

« VERITY France » : c’est le nom d’une asso­cia­tion qui est en train de se mettre en place. Elle est ini­tiée par les parents de Maxime, Mélanie et Sofia, trois jeunes décé­dés bru­ta­le­ment après la vac­ci­na­tion contre la Covid-19. Voyant cela d’autres proches de vic­times sont en train de les rejoindre, comme Marc Doyer qui était inter­ve­nu sur CNews pour par­ler de son épouse, atteinte sou­dai­ne­ment par la mala­die de Creutzfeldt-Jakob.

L’association a plu­sieurs buts :

• que des réponses à leurs ques­tions soient don­nées,

• que l’omerta sur les effets indé­si­rables cesse enfin,

• évi­ter à d’autres de vivre ces drames et ces dou­lou­reuses expé­riences.

La doc­trine offi­cielle est simple, à la mesure de M. Véran : « Il n’y a pas, à ce stade, de cas de décès avé­ré impu­table à la vac­ci­na­tion ». Circulez, il n’y a rien à voir. Donc, ne comp­tez pas sur les médias sub­ven­tion­nés et aux ordres de qui vous savez pour vous éclai­rer. Une page Facebook avait été créée pour que puissent être col­lec­tés et relayés des témoi­gnages de vic­times, ou de proches de vic­times, suite à la vac­ci­na­tion contre la Covid-19. Cette page en est à sa cin­quième ver­sion cen­su­rée, avec ses mil­liers de témoi­gnages. La sixième ten­ta­tive semble être la bonne, les « sui­veurs » sont déjà presque 25 000.

« Réunir toutes les per­sonnes de bonne volon­té qui ont soif de véri­té. ». « Nous sommes trop ato­mi­sés, il faut créer une syner­gie ». N’hésitez-pas à les rejoindre…

Mardi 16 novembre 2021

Gros émoi avec la révé­la­tion que le « Petit Robert », le mythique dic­tion­naire, a ins­crit le pro­nom « non-gen­ré » « iel » dans sa nou­velle édi­tion. Les réac­tions fusent entre pro et anti…

Même la « majo­ri­té » En Marche est divi­sée. J.M. Blanquer, ci-devant ministre de l’Éducation natio­nale, y est semble t‑il, pour l’ins­tant farou­che­ment oppo­sé. À l’op­po­sé, sa col­lègue ministre délé­guée à l’Égalité femmes-hommes (ah bon ? Vous ne saviez pas qu’elle exis­tait ?) Élisabeth Moreno, défend, elle, l’i­dée, décla­rant que l’emploi de ce pro­nom per­son­nel « neutre » de la langue « inclu­sive » était « un pro­grès ». Ces pro­noms pour­ront donc être uti­li­sés pour évo­quer une per­sonne, quel que soit son genre.

Le dépu­té LREM François Jolivet est lui aus­si convain­cu que « cette orien­ta­tion » est « le stig­mate de l’en­trée dans notre langue de l’é­cri­ture dite « inclu­sive », sans doute pré­cur­seur de l’a­vè­ne­ment de l’i­déo­lo­gie « woke », des­truc­trice des valeurs qui sont les nôtres ».

N’empêche qu’au­cune pasio­na­ria fémi­niste ne s’est encore indi­gnée parce que « iel » fait pas­ser le mas­cu­lin AVANT le fémi­nin.… Normal, cela vient « du » Robert. La pro­chaine fois, confiez vos délires à Roberta !

Mercredi 17 novembre 2021

Au congrès des maires de France, c’est un camou­flet cin­glant qui a été infli­gé à Macron aujourd’­hui. Le maire de Cannes, David Lisnard a été en effet lar­ge­ment élu avec plus de 62% des voix, pré­sident de la puis­sante asso­cia­tion des maires de France, face à l’é­lu UDI de Sceaux et secré­taire géné­ral sor­tant de l’AMF, Philippe Laurent, un cen­triste proche de la majo­ri­té pré­si­den­tielle, de ceux que l’on appelle « Macron-com­pa­tible ».

Juste récom­pense pour le suc­ces­seur de Bernard Brochant, réélu triom­pha­le­ment à Cannes avec 88% des voix au pre­mier tour, excu­sez du peu ! Il a depuis fait de sa ville un petit « labo­ra­toire » des idées libé­rales, pour­fen­dant l’ex­cès de bureau­cra­ti­sa­tion et de normes, n’hé­si­tant pas à court-cir­cui­ter la len­teur éta­tique. Il est aus­si un ardent défen­seur des huma­ni­tés – de l’enseignement de la phi­lo­so­phie et du latin-grec dans les classes pri­maires au com­bat contre les inci­vi­li­tés.

La ven­geance hai­neuse de Renaud Muselier appe­lant à voter contre lui, et l’hostilité de Christian Estrosi, n’y auront rien fait… ou au contraire !

Jeudi 18 novembre 2021

Migrants mineurs iso­lés : 10 000 euros d’amende requis contre Éric Zemmour, « 100 jours-amende à 100 euros », avec pos­si­bi­li­té d’emprisonnement en cas de non-paie­ment…

Cette affaire remonte au pre­mier octobre 2020. Ce soir-là, le jour­na­liste avait dit « la plu­part » des mineurs isolés sont « délinquants, voleurs, vio­leurs ». À deux reprises, il avait répété, ce mot magique. « La plu­part », qui est le sésame ouvre-toi, le moyen d’échapper aux condam­na­tions judi­ciaires.

Cette inter­ven­tion controversée sur les mineurs isolés venait après le meurtre com­mis par un Pakistanais qui avait bénéficié de cette procédure hau­te­ment pro­tec­trice. Deux semaines après, le pro­fes­seur Samuel Paty était égorgé par un Tchétchène, venu en France dans le cadre du droit d’asile, pour avoir osé mon­trer une cari­ca­ture de Mahomet à ses élèves.

Pour ces mots, le tri­bu­nal a donc requis contre Éric Zemmour la peine citée plus haut. Le juge­ment défi­ni­tif sera ren­du le 17 janvier.

Vendredi 19 novembre 2021

On n’en parle pas dans les jour­naux, ni dans les télés, mais en Australie, 10 000 per­sonnes ont deman­dé à être indem­ni­sées en rai­son d’ef­fets secon­daires du « vac­cin ».

En sep­tembre, le minis­tère de la san­té aus­tra­lien avait lan­cé un site inter­net consa­cré à un pro­gramme d’in­dem­ni­sa­tion pour les per­sonnes souf­frant d’ef­fets secon­daires « modé­rés à impor­tants ». C’est à par­tir de ce moment qu’une foule de per­sonnes atteintes de troubles suite aux « vac­cins » s’est ins­crite afin de rece­voir une indem­ni­té pou­vant aller jus­qu’à 20 000 $ aus­tra­liens, soit envi­ron 12 840 €.

Clare Eves, res­pon­sable du pôle négli­gence médi­cale dans un cabi­net d’a­vo­cat, sou­ligne que, bien que le nombre d’Australiens ayant eu des réac­tions indé­si­rables aux vac­cins Covid soit faible, l’im­pact sur les vic­times est énorme.

Les per­sonnes souf­fri­raient en par­ti­cu­lier de caillots, d’ac­ci­dents vas­cu­laires céré­braux graves, d’am­pu­ta­tions, de pro­blèmes car­diaques majeurs, d’o­bli­ga­tion d’être sous oxy­gène, de maux de tête graves et débi­li­tants et d’im­pos­si­bi­li­té de reprendre le tra­vail. Selon les don­nées offi­cielles au 7 novembre, 78 880 effets secon­daires ont été réper­to­riés après la vac­ci­na­tion contre le Covid (maux de tête, nau­sées et bras dou­lou­reux pour la majo­ri­té), sur les 18,4 mil­lions de vac­ci­nés.

À quand une étude com­pa­rable en France ?

Samedi 20 novembre 2021

Entre les élec­tions pré­si­den­tielles aux USA, et plus récem­ment les pro­blèmes migra­toires entre la Pologne et la Biélorussie, en pas­sant par les aug­men­ta­tions des prix de l’éner­gie, très sou­vent la Russie est accu­sée d’être à l’o­ri­gine de manœuvres sou­ter­raines et dis­crètes.

Mais pour une fois, une dépu­tée euro­péenne nous pré­sente un autre son de cloche que vos médias très bien sub­ven­tion­nés ne risquent pas de vous mon­trer :

Merci à Mme Virginie Joron pour cette inter­ven­tion pour le moins ico­no­claste et trop rare.