Macron à la peine

Macron est-il déjà usé ?

Beaucoup moins de Français ont écou­té leur Président ce mar­di 9 novembre. Même la chaîne d’in­for­ma­tion com­plice BFM TV l’a rele­vé : Emmanuel Macron enre­gistre son score d’au­dience le plus bas depuis le début de la crise sani­taire, titre-t-elle dès le len­de­main et se demande : « Les Français com­men­ce­raient-ils à se las­ser des allo­cu­tions d’Emmanuel Macron ? La ques­tion peut se poser au vu des audiences de ce mar­di soir. »

Malgré les cours de théâtre per­son­na­li­sés de son ancienne pro­fes­seur de Français, Brigitte Trogneux, l’ac­teur Macron n’a pas trou­vé le ton juste. Il sur­joue la contri­tion de manière tel­le­ment gro­tesque qu’il en perd toute cré­di­bi­li­té.

Il faut recon­naître que ce n’est pas facile d’être repré­sen­tant du Peuple fran­çais et en même temps celui des grands labo­ra­toires qui ont finan­cé sa cam­pagne élec­to­rale. Le VRP de Big Pharma fait le grand écart :

• d’une part l’é­pi­dé­mie est sous contrôle car les Français se font « vac­ci­ner » en masse, bien plus que dans beau­coup d’autres pays, et

• d’autre part il faut conti­nuer de se faire « vac­ci­ner » car en fait le « vac­cin » n’est plus actif !

C’est tout de même dif­fi­cile de faire gober aux Français que les vac­ci­nés tombent malades à cause des non-vac­ci­nés. Sans par­ler des innom­brables effets secon­daires.

De plus en plus nom­breux sont les Français qui ne croient plus au nar­ra­tif gouvernemental.

Macron est lâché par ses suppôts

Écoutez bien ce qui suit. Martin Blachier, que l’on a enten­du pen­dant des mois sur tous les pla­teaux des chaînes de télé­vi­sion Main Stream jus­ti­fier le confi­ne­ment et la vac­ci­na­tion obli­ga­toire, nous apprend à pré­sent que la Covid est moins dan­ge­reuse qu’une grippe ! Si, si ! Écoutez :