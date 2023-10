Jean-François Delfraissy se défausse bien facilement

Non, nous n’avons pas envie d’oublier.

Non, il n’y avait pas d’absence de connais­sances scientifiques.

Oui, vous pou­vez avoir des regrets et non vous n’étiez pas un « type nor­mal », vous aviez une res­pon­sa­bi­li­té très impor­tante vis-à-vis des Français.

Oui, Pf. Delfraissy, vous por­tez atteinte aux règles de déon­to­lo­gie en sou­te­nant main­te­nant que les confi­ne­ments étaient néces­saires. Vous avez vous même rédi­gé une étude « scien­ti­fique » dans laquelle vous recon­nais­sez, que les confi­ne­ments n’étaient pas la solu­tion et qu’ils étaient uti­li­sés pour déga­ger la res­pon­sa­bi­li­té des diri­geants politiques.

Les ino­cu­lats covid sont un poi­son pour la popu­la­tion, d’après des méde­cins, cher­cheurs, sta­tis­ti­ciens, le fabri­cant lui-même mais sur­tout d’après les vic­times ignorées.

Des pro­fes­sion­nels ont été per­sé­cu­tés à cause de ces pro­duits phar­ma­ceu­tiques, qui n’empêchent pas la trans­mis­sion.

Un passe vac­ci­nal a été mis en place sur la base de tests et d’inoculats inef­fi­caces, inutiles et nocifs.

C’est encore faux : l’azythromicine, l’hcq, l’ivermectine, les macro­lides etc., étaient dis­po­nibles. La hié­rar­chie des preuves scien­ti­fiques a été igno­rée afin de pro­mou­voir des pro­duits expé­ri­men­taux au mépris du prin­cipe de pru­dence et des règles d’éthique médi­cale.

Les méde­cins de ville auraient dû pou­voir diag­nos­ti­quer et soi­gner libre­ment confor­mé­ment à leurs connais­sances et leur juge­ment sans l’intervention de l’Etat et des nou­veaux conseils ayant prê­té allé­geance à l’industrie phar­ma­ceu­tique et au reste.

Vous conti­nuez de dis­til­ler vos men­songes de manière hon­teuse, au mépris de toutes les règles déon­to­lo­giques applicables.

Et les médias de relayer cette désinformation…parce qu’effectivement il y a de la dés­in­for­ma­tion. Propagée par les médias d’État, les méde­cins de pla­teau, les fact-che­ckers, les fermes de trolls sur les réseaux, les cen­seurs Facebook, Youtube, Google etc.

Grâce aux bons conseils OMS, Mc Kinsey, WEF, CE, NewsGuard, Journalism Trust Initiative.

Grâce à ceux qui les financent.

Nous deman­dons inlas­sa­ble­ment à la jus­tice de prendre en compte les dos­siers, qui sont dépo­sés, d’instruire, d’enquêter et de rendre les déci­sions qui s’imposent.

Nous avons fait notre part et les Français attendent.

UNE JUSTICE TARDIVE ÉQUIVAUT À UN DÉNI DE JUSTICE

Ou dit autre­ment

RETARDER LA JUSTICE REVIENT À NE PAS LA RENDRE.

Ou est-ce à dire qu’en France, il suf­fit d’avoir accès à la jus­tice pour consi­dé­rer qu’il y a une justice ?

Nicole Delépine