Oui, mais…

Depuis plu­sieurs jours l’in­for­ma­tion cir­cule sur la Toile selon laquelle les contrats entre Pfizer et la Commission Européenne viennent d’être publiés par Internet Archive (lien).

Les per­sonnes qui ont lu ces contrats ont immé­dia­te­ment rele­vé :

• page 48 : « Les vac­cins sont en train d’être rapi­de­ment déve­lop­pés et conti­nue­ront à être étu­diés »

• page 49 : « Les effets de long terme et l’ef­fi­ca­ci­té ne sont pas encore connus, et il y a sûre­ment des effets secon­daires qui ne sont pas connus ».