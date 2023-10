La France est rouge

En France, même l’« extrême-droite » est socialiste

La France est le pays le plus com­mu­niste de l’Humanité dimanche et tous les autres jours de la semaine. L’État fran­çais est un véri­table pré­da­teur sovié­tique avec quelques 483 décli­nai­sons du racket fis­cal(1). Du célèbre Impôt sur le Revenu à la Taxe de soli­da­ri­té sur les billets d’a­vion, en pas­sant par les Taxes dans le domaine funé­raire (inhu­ma­tion, cré­ma­tion, convoi funé­raire). Et oui, ici on taxe même les morts et on spo­lie l’hé­ri­tage de leur famille.

Sans comp­ter le sidé­ral chiffre d’af­faires de antai.gouv.fr, et les innom­brables et oppres­santes condam­na­tions par les tri­bu­naux républicains.

Les archi­tectes énarques de Bercy ont une ima­gi­na­tion débor­dante pour déni­cher la moindre ouver­ture pour quelques euros à ponc­tion­ner. Dernière trou­vaille des Frères Rapetout (Macron et Le Maire): aller grat­ter les caisses de retraites du sec­teur pri­vé.

Hier la Gabelle, aujourd’­hui la TIPP. Certains ont fait long feu, comme l’im­pôt sur les portes et fenêtres de 1798 à 2026. Les gens s’emmuraient pour ne pas jeter leur argent par les fenêtres.

Le Français travaille pour l’État

Plus de la moi­tié de ce qu’il pro­duit sert à finan­cer sa dis­pa­ri­tion par l’in­va­sion migra­toire, les pres­ta­tions sociales aux sans papiers et son train de vie dis­pen­dieux en gueu­le­tons à Versailles. Il fait la for­tune de ses élus de force et leurs pro­duits déri­vés média­tiques, dits mains­tream. les comi­tés Théodule, les asso­cia­tions de tous poils.

Le Français beso­gneux rem­plit le ton­neau des Danaïdes sto­cké à Bercy sis sur la Halle aux Vins.

La France est de gauche, c’est viscéral et ce depuis le siècle dit des « Lumières »

Ici, on déca­pite les rois et les manants, on géno­cide les catho­liques, on ter­ro­rise les résis­tants à la Bien Pensance. En même temps, la France a recueilli tous les déshé­ri­tés et autres pour­chas­sés d’Europe : les Polonais, Italiens, Espagnols, Portugais et autres der­niers arri­vés, les com­men­saux magh­ré­bins et sub-saha­riens. Cette France, éclai­rée par les Droits de l’Homme, a atti­ré dans sa lumière tout ce que l’Europe avait de socia­listes en mal de Grand Soir dans leur pays d’o­ri­gine. La France a ces­sé d’être une nation, un peuple pour com­men­cer à deve­nir un agré­gat de com­mu­nau­tés réunies(2) autour d’un pro­jet exclu­si­ve­ment rouge, excluant le bleu et le blanc du drapeau.

Progressivement, tout ce qui a pu faire l’identité française a été déconstruit

La loi sur la laï­ci­té de 1905 a don­né le top départ de notre des­truc­tion. Aujourd’hui c’est le triomphe du wokisme. On décons­truit tout, la famille, l’Histoire, l’i­den­ti­té sexuelle, l’é­cri­ture devient inclusive.

Dans ce pays qui n’est plus qu’un concept idéo­lo­gique, même le par­ti emblé­ma­tique d’« extrême droite ». Le Rassemblement National, est deve­nu plus socia­liste que le Programme Commun de François Mitterrand et de Georges Marchais. Ce der­nier s’op­po­sait à l’im­mi­gra­tion mas­sive, consi­dé­rant que les tra­vailleurs immi­grés volaient le pain des Français. Notre « extrême droite », pré­sen­tée comme « dure », est deve­nue bien molle, en renon­çant à tous ses fon­da­men­taux pour deve­nir le par­ti de la rose et du pou­voir d’a­chat. Comble, c’est l’ex­trême gauche de Mélenchon qui reprend le flam­beau de l’an­ti­sé­mi­tisme d’ex­trême droite(3) en renon­çant à se sou­mettre à la pro­pa­gande mas­sive et omni-pré­sente pro-israé­lienne, et là il ne fait pas dans le détail, lui !

Les Français lobo­to­mi­sés par les médias aux ordres du lob­by mon­dia­liste ne sont plus que les idiots utiles de l’OTAN, de l’Europe, de l’Ukraine, d’Israël, ou de la der­nière grande gueule qui a par­lé, le cham­pion hors caté­go­rie étant Attali(4).

Demain, quand les Français auront ache­vé de dis­pa­raitre, qui vien­dra pleu­rer sur leurs tombes ?

Un réveil salu­taire est-il encore possible ?

Michel Lebon