La France « patch woke »

La France est devenue un « patch-woke » de communautés sommées de Vivre-Ensemble

La France fut un pays uni et, comme cha­cun le sait, l’u­nion fait sa force. Ce besoin d’u­ni­té allait jus­qu’à inter­dire le patois à l’é­cole, au béné­fice du seul fran­çais aca­dé­mique. Les nou­veaux émi­grés obli­geaient leurs enfants à par­ler fran­çais dans la cel­lule fami­liale, pour s’in­té­grer.

À par­tir des Trente dites glo­rieuses, cette uni­té a volé en éclats par l’é­mer­gence de toutes sortes de com­mu­nau­tés. En voi­ci un début de liste évi­dem­ment non exhaus­tif :

• Celle des gens du voyage (avec au pas­sage un bel exemple de nov­langue, com­prendre les gitans).

• La com­mu­nau­té des Arméniens, des Turcs et autres 180 pays du monde.

• La com­mu­nau­té LGBT + décli­nai­son de l’al­pha­bet… Q, I

• Celle des musul­mans de France et autres reli­gions, aujourd’­hui on uti­lise la for­mule « de confes­sion X ou Y ».

• La com­mu­nau­té des chas­seurs, des rou­quins, j’en passe et des plus diverses.

Toutes ces com­mu­nau­tés sont som­mées à la trique de vivre ensemble et qui le conteste se retrouve devant les tri­bu­naux de salut public répu­bli­cains. Les villes (loi SRU) ont obli­ga­tion de faire vivre dans la même cage d’es­ca­lier les Gaulois et les Chinois. Ainsi, les « de confes­sion catho­lique » sont obli­gés de vivre har­mo­nieu­se­ment avec les « de confes­sion musul­mane ». Les hété­ro­sexuels doivent accep­ter le lob­bying for­ce­né des « d’o­rien­ta­tions sexuelles mul­tiples ». Les chas­seurs avec les végans, etc. Les Français (sur­tout les Françaises) doivent se métis­ser pour absor­ber les « chances pour la France » qui arrivent par paquets de mille. La com­mu­nau­té des mineurs iso­lés de 25 ans doit pou­voir s’é­pa­nouir sexuel­le­ment autre­ment qu’a­vec des rela­tions non consenties.

Qu’un événement tragique survienne, du genre qui terrorise, et on en appelle aussi sec à… l’union nationale !

Mode Union sacrée pro­cla­mée le 4 août 1914, par le pré­sident de la République d’a­lors, Raymond Poincaré. Notre chef suprême des armées, j’ai nom­mé Macron qui aime se dégui­ser, s’est empres­sé de vêtir le cos­tume de Poincarré en décla­rant sans ver­gogne pour faire face au ter­ro­risme : « Il nous faut faire Nation ». Nationaliste !

Il faut un cer­tain tou­pet pour, En même temps, vou­loir Faire Nation et com­mu­nau­ta­ri­ser sa propre armée dont il est le chef.