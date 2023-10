Terroriste !

Relisez bien :« Des actes cri­mi­nels, notam­ment ceux diri­gés contre des civils dans l’intention de cau­ser la mort ou des bles­sures graves ou la prise d’otages dans le but de semer la ter­reur par­mi la popu­la­tion, un groupe de per­sonnes ou chez des par­ti­cu­liers, d’intimider une popu­la­tion ou de contraindre un gou­ver­ne­ment ou une orga­ni­sa­tion inter­na­tio­nale à accom­plir un acte ou à s’abstenir de le faire. » Mais cette défi­ni­tion s’ap­plique mot pour mot aux États-Unis qui ont lar­gué deux bombes ato­miques sur les popu­la­tions civiles japo­naises de Nagasaki et Hiroshima dans le but de contraindre le Japon à s’abs­te­nir de conti­nuer la guerre. C’est l’ONU qui le dit, mot pour mot. Bien sûr cela a mis fin à la guerre entre les deux pays. Et cha­cun sait bien que les États-Unis sont le phare de la démo­cra­tie et de la paix, et qu’ils com­battent le ter­ro­risme par­tout dans le monde.

L’Assemblée géné­rale des Nations unies édul­core cette défi­ni­tion en jan­vier 2006 (réso­lu­tion 60⁄ 43 ), et défi­nit les actes de ter­ro­risme comme :