Le 11 septembre d’Israël

La réac­tion aux atro­ci­tés com­mises par la branche armée du Hamas, ceux que les Israéliens appellent des « ani­maux humains », a été immé­diate et una­nime pour dénon­cer ces bar­bares.

Ce conflit loin­tain nous concerne, nous, Français, et nous, Européens, parce que nous accueillons tous les jours dans nos pays un nombre impor­tant de musul­mans, venus sou­vent de pays qui sou­tiennent la Palestine, dont la plu­part choi­si­ront le camp pales­ti­nien par soli­da­ri­té reli­gieuse et parce que cette prise de posi­tion risque de créer davan­tage de troubles s’il en était besoin ; de plus, nous pou­vons nous alar­mer de l’éventualité que, par­mi ces clan­des­tins, ont pu s’infiltrer des dji­ha­distes qui ont eu pour mis­sion d’opérer des atten­tats sur notre sol(1).

FLN , Hamas, même combat

Je vais évo­quer briè­ve­ment la dif­fé­rence de trai­te­ment média­tique en France, révé­lée par ce car­nage com­mis par ces ter­ro­ristes(2) contre d’innocents civils israé­liens, les enfants n’ayant pas été épar­gnés par cette sau­va­ge­rie, avec celui, tout aus­si cruel mais occul­té, endu­ré par les Français d’Algérie, chré­tiens, juifs ou musul­mans, vieillards, femmes et enfants com­pris, car­nage com­mis quo­ti­dien­ne­ment de 1954 à 1962 (et au-delà en ce qui concerne notam­ment les har­kis, musul­mans fidèles à la France) par les mêmes bar­bares, ou tout au moins leurs ini­tia­teurs, il y a 70 ans.

Les Français d’Algérie n’étaient pas rom­pus à cette époque aux tech­niques de mani­pu­la­tion des masses dont se servent actuel­le­ment tous les poli­ti­ciens de tous les pays au monde selon leurs besoins et les cir­cons­tances. Israël dis­pose de relais impor­tants dans le monde grâce à la dia­spo­ra juive et a natu­rel­le­ment acti­vé ses réseaux média­tiques pour condam­ner l’agression du Hamas dont a été vic­time une par­tie du peuple israé­lien.

Le ter­ro­risme tel qu’il a été pra­ti­qué par le Hamas et tel qu’il a été pra­ti­qué par le FLN (Front de Libération Nationale) algé­rien fait aus­si par­tie de cette tech­nique de mani­pu­la­tion des masses qui s’appelle la stra­té­gie de l’émotion ; les fel­la­ghas, ain­si nom­més autre­ment les ter­ro­ristes du FLN, s’en sont pris d’abord aux musul­mans pour les contraindre par la ter­reur (essen­tiel­le­ment la tor­ture et les muti­la­tions du visage – nez, lèvres, oreilles – bien visibles, pour faire des exemples) à s’éloigner de la com­mu­nau­té des Français d’Algérie et de toutes les struc­tures qui repré­sen­taient la France sous toutes ses formes, de telle manière à pro­vo­quer une rup­ture irré­ver­sible entre les deux com­mu­nau­tés ; il semble bien que c’est le même effet qui est éga­le­ment recher­ché dans cette opé­ra­tion en Israël.

Il est pro­bable que si les Français d’Algérie et la grande majo­ri­té des musul­mans fidèles à la France avaient su uti­li­ser cette même stra­té­gie de l’émotion – celle de la vic­time – sur le plan natio­nal et inter­na­tio­nal pour contrer celle de la ter­reur choi­sie par leurs enne­mis, une solu­tion aurait pu être trou­vée pour que les deux com­mu­nau­tés puissent conti­nuer à vivre en bonne entente dans ce qui était leur pays, aux uns et aux autres. Ce qui est actuel­le­ment le même cas de figure pour la Palestine et pour Israël.

Qu’est-ce que la stra­té­gie de l’émotion ? Elle a été bien défi­nie par le site inter­net Penser et agir : « Il s’agit d’une tech­nique de mani­pu­la­tion qui repose sur l’exploitation des émo­tions d’un indi­vi­du ou d’un groupe dans le but de para­ly­ser sa réflexion et éteindre son esprit cri­tique. Le contrôle émo­tion­nel sert à pous­ser une per­sonne ou un groupe de per­sonnes à réagir sous l’impulsion émo­tive plu­tôt que de rai­son­ner et d’agir devant une situa­tion. C’est un moyen pour atro­phier la facul­té d’analyse des indi­vi­dus et de la socié­té par le biais d’émotions que l’on veille avec soin à sus­ci­ter chez eux. De la sorte, on se charge d’affaiblir la capa­ci­té à cogi­ter de l’humain pour réduire toute son action au res­sen­ti.

L’objectif est de s’opposer à ce que les autres se fassent leur concep­tion propre de la réa­li­té. Il faut les empê­cher de mener des ana­lyses cri­tiques dénuées de toute émo­ti­vi­té sur les faits. C’est une tech­nique très pri­sée dans les domaines où les notions de liber­té de choi­sir, liber­té de pen­ser ou le libre arbitre posent pro­blème. Très concrè­te­ment, c’est la poli­tique et le mar­ke­ting qui y ont très sou­vent recours. »

L’analogie du FLN et du Hamas ne s’arrête pas à leur com­mune pro­pen­sion à consi­dé­rer que le seul moyen de ral­lier leur peuple à leur cause et de gagner leur guerre est de régner par la ter­reur, ce qui reste la seule res­source pour ceux qui n’ont pas d’autre moyen d’agir.

L’une et l’autre de ces fac­tions n’ont pas, ou très peu, de légi­ti­mi­té à repré­sen­ter leur peuple.

L’Algérie — ni même son nom — n’existait pas à l’arrivée des Français ; le ter­ri­toire était peu­plé de tri­bus ber­bères suc­ces­si­ve­ment enva­hi par les Romains, les Vandales, les Arabes, les Turcs, les Français ; ses habi­tants furent suc­ces­si­ve­ment païens, chré­tiens, musul­mans.

Le FLN est appa­ru en 1954, fort d’une idéo­lo­gie curieuse faite d’un cock­tail de mar­xisme (comme c’était la mode à l’époque) et d’islamisme (comme c’est la mode aujourd’hui), le sha­ker pos­si­ble­ment agi­té par la CIA (comme c’est la mode depuis que les USA existent et par­tout dans le monde), la CIA, comme un chien reni­fleur, atti­rée alors par la décou­verte en 1954 du gaz puis du pétrole saha­rien.

Le Hamas suit la même stra­té­gie qui a si bien réus­si au FLN ; on peut ain­si consta­ter que son fana­tisme a trans­por­té le conflit israé­lo-pales­ti­nien du plan ter­ri­to­rial au plan reli­gieux, radi­ca­li­sant d’une manière dog­ma­tique la situa­tion et fer­mant ain­si la porte à tout pro­ces­sus de paix entre les deux factions.

Je vais main­te­nant poser les ques­tions que nos médias occi­den­taux qui ne servent à rien, sinon à dif­fu­ser la parole de leurs maîtres, ne se posent tou­jours pas sur cet évé­ne­ment qui est pour­tant de la plus haute impor­tance. Je n’apporte pas de réponse à ces ques­tions ; ce sont les diri­geants israé­liens qui y répondent ; quelques-unes res­te­ront sans réponse pen­dant… un cer­tain temps.

Première question :

D’où vient le Hamas ?

Avi Primor, impor­tante et influente per­son­na­li­té du monde cultu­rel, poli­tique et diplo­ma­tique israé­lien nous donne une piste de com­pré­hen­sion de cet évé­ne­ment qui a sur­pris et hor­ri­fié le monde entier le 7 octobre 2023 ; il nous dit, dans la vidéo ci-jointe : « Le Hamas, c’est le gou­ver­ne­ment israé­lien, c’est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un poids contre le Fatah (mou­ve­ment natio­na­liste pales­ti­nien créé par Yasser Arafat en 1959) »