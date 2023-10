Claude Janvier s’inspire de Paul Valéry

Les mino­ri­tés au pou­voir dans beau­coup de pays obéissent à une oli­gar­chie finan­cière mon­diale apa­tride qui se frotte les mains.

Encore plus de guerres, c’est encore plus d’armes ven­dues, et encore plus de béné­fices engrangés.

Comme écri­vait Paul Valéry :

« La guerre, c’est le mas­sacre de gens qui ne se connaissent pas, au pro­fit de gens qui se connaissent et ne se mas­sacrent pas. »

« Toutes les guerres depuis des siècles ont été des guerres de luxe, c’est-à-dire des guerres dont l’i­dée géné­ra­trice était pure­ment ima­gi­naire, for­mée par quelques-uns et non par un besoin réel de la majo­ri­té, – et dont les béné­fices n’ont été qu’à une mino­ri­té – ; ces quelques-uns n’é­tant pas tous du peuple vain­queur »

« Les guerres modernes sont des luttes de mino­ri­tés effec­tuées par leurs majo­ri­tés qui n’en ont ni les rai­sons ni les avan­tages. Les idées ou sen­ti­ments des uns, la vie des autres. »

« Je vais vous expli­quer ce que c’est que la guerre. Deux « nations » – deux mythes -, etc. Mais en réa­li­té des mil­lions de gens qui s’i­gnorent entre eux dans cha­cune, au même ou presque même degré qu’ils s’i­gnorent sans l’une et l’autre quan­ti­té mêlées. Mêlez ces gens, – alors à un signal (par qui, pour quoi don­né, et pour­quoi obéi ?) – et tous ces gens-là entrent en transe d’o­béis­sance et n’en est qu’un sur 100 000, dans l’un et l’autre camp, qui ne soit pas dans son fond bou­le­ver­sé, acca­blé, rui­né, ahu­ri, etc. »

« Par qui, pour quoi don­né, et pour­quoi obéi ? »

Nous avons la réponse à cette ques­tion que se posait Paul Valéry. La majo­ri­té au pou­voir dans beau­coup de pays ne dénon­ce­ra jamais les véri­tables com­man­di­taires des guerres, car elle obéit aveu­glé­ment à des maîtres fous. Dénoncer les crimes de guerre est néces­saire, peu importe le camp. Mais au-delà de cela, il est temps de réa­li­ser que bien trop sou­vent, ceux qui nous gou­vernent ne nous veulent pas du bien.

La paix peut régner entre les peuples à condi­tion de com­prendre si on a affaire à un gou­ver­ne­ment des­truc­tif ou construc­tif. L’oligarchie mon­diale finan­cière apa­tride est iden­ti­fiée, cou­pable et elle mérite d’être jugée ain­si que leurs valets félons semant la mort et la des­truc­tion.

Il est plus que temps de par­ler de paix et d’arrêter des ripostes sur des col­lec­ti­vi­tés dont le seul défaut est d’exister.

Claude Janvier