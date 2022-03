Renvoyez leur leurs bombes !

Plein Sud

Réponse à Plein Sud :

Bonjour,

vou­lez vous par­ler de ces artistes ukrai­niens ?

Les mêmes qui ont bom­bar­dé leur Peuple fai­sant plus de 13 000 morts avec l’ap­pui de milices nazies ?

Dans l’at­tente de vos pré­ci­sions,

et vous en remerciant.

Réponse d’un autre lecteur :

Bonjour,

Je vous fai­sais remar­quer que la soli­da­ri­té huma­ni­taire à géo­mé­trie variable, non seule­ment ne m’é­meut guère mais encore me révulse. Je com­pren­drais mieux la mobi­li­sa­tion géné­rale de type matra­quage mas­sif pour les Ukrainiens, dont on nous rebat les oreilles en ce moment, si les mêmes bonnes et sen­sibles âmes avaient bou­gé pour aider le peuple ukrai­nien durant la longue période pen­dant laquelle il a subi le joug san­glant et tota­li­taire du com­mu­nisme sovié­tique. Ou si les mêmes avaient pro­tes­té quand les « Occidentaux » ont bom­bar­dé la Serbie. Ou encore si les mêmes avaient dénon­cé à temps la folle et dan­ge­reuse mili­ta­ri­sa­tion par l’OTAN de l’ex-Europe de l’Est après la dis­pa­ri­tion en face du Pacte de Varsovie. Ou enfin si les mêmes, comme vous le faites à juste titre remar­quer avec une illus­tra­tion sai­sis­sante, avaient mon­tré la moindre com­pas­sion, durant les huit années qui viennent de s’é­cou­ler, envers les popu­la­tions tou­chées dans l’est du pays par les bom­bar­de­ments (13 à 15000 morts) orches­trés par les sinistres clowns de votre pho­to, avec la com­pli­ci­té – en effet comme vous le sou­li­gnez fort à pro­pos – de leurs alliés des milices nazies.

Je pense que, pré­ci­sée ain­si, ma réserve quant aux ini­tia­tives prises par des gens vrai­sem­bla­ble­ment mal infor­més sur le plan géo­po­li­tique et plus cen­trés sur leur vie cultu­relle, au demeu­rant vivant de fonds publics c’est-à-dire se devant de ne pas uti­li­ser nos impôts à des fins par­ti­sanes – quelles qu’elles soient – vous paraî­tra plus claire et ne pour­ra que recueillir votre appro­ba­tion humanitaire.

Bien à vous,