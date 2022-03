Gérard et Nicole Delépine, inlassables résistants

Culture Populaire rece­vait ce 2 mars 2022 à Nice Gérard et Nicole Délépine qui se battent inlas­sa­ble­ment depuis plus de 30 ans pour amé­lio­rer la prise en charge des malades atteints de can­cer et infor­mer la popu­la­tion sur l’état actuel de la science en se basant sur les faits avé­rés, les registres natio­naux des can­cers et publi­ca­tions internationales.

Rappelons que Gérard Delépine est chi­rur­gien, onco­logue et… sta­tis­ti­cien, ce qui lui confère une excel­lente ana­lyse des don­nées four­nies par les divers orga­nismes d’ob­ser­va­tion médi­cale.

Nicole Délépine, pédiatre, onco­logue, est tout par­ti­cu­liè­re­ment sen­sible aux enfants qu’elle a soi­gnés toute sa vie. Elle est bien enten­du extrê­me­ment cho­quée par le trai­te­ment qui leur est infli­gé par les autorités.

Forts de leurs com­pé­tences et ani­més par un cou­rage indé­fec­tible, ce couple pour­fend depuis le début les men­songes orches­trés par le Pouvoir autour du Covid. Nice Provence Info se réfère régu­liè­re­ment à leurs tra­vaux. C’est le doc­teur Gérard Delépine qui avait « mis les pieds dans le plat » sur le fait que les injec­tions ren­dues qua­si-obli­ga­toires par le gou­ver­ne­ment étaient — et sont tou­jours aujourd’­hui — EXPÉRIMENTALES.

Les époux Delépine ont pré­sen­té à l’oc­ca­sion de cette ren­contre leur der­nier opus :

Il est insup­por­table aux auteurs — et pas qu’eux ! — que les enfants soient vic­times des mesures abu­sives et coer­ci­tives du gou­ver­ne­ment.

Les enfants ne conta­minent per­sonne ! Les ensei­gnants sont des trouillards et n’ont pas rem­pli leur rôle en cette période de grande manipulation.

Les enfants sont victimes de la peur des adultes !

Les méde­cins non plus n’ont pas rem­pli leur rôle, mais cela fait 30 ans que cela dure ! Le résul­tat de cet aban­don est une véri­table honte que les médias s’ef­forcent d’oc­cul­ter :

• les enfants font des ten­ta­tives de sui­cide,

• les enfants meurent d’a­voir été injec­tés par ces potions expé­ri­men­tales. Gérard Delépine en décompte au moins 241, les chiffres réels étant plus impor­tant puisque tout le sys­tème médi­cal et média­tique occulte cette dra­ma­tique réalité.