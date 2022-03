Samedi 19 mars à Marseille : dites « Non à l’Otan »

Chers amis,

En cette période de dés­in­for­ma­tion mas­sive concer­nant l’intervention russe en Ukraine, il nous faut consi­dé­rer ceci :

– Qui a bom­bar­dé le peuple Serbe ?

– Qui a agres­sé les peuples Arabes du Moyen-Orient ?

– Qui a dépe­cé la Libye, pro­vo­quant une guerre civile ?

Pour ne pas être une vic­time de plus de l’OTAN (à qui le tour après l’Ukraine ?), Vladimir Poutine a déci­dé de pro­té­ger la Russie, au prix d’une guerre fra­tri­cide : c’est un chef qui défend son peuple.

Les USA, avec l’aval des poli­tiques euro­péens, pro­voquent la guerre en Europe !

Les Français paient plus de 2€ le litre d’essence et nous ne pour­rons pas nous chauf­fer dès l’hiver pro­chain.

Ceux qui sont de plus en plus riches ne souf­fri­ront pas de ces augmentations.

Quels inté­rêts Macron et l’OTAN défendent-ils ? Pas les nôtres !

Nous sou­te­nons donc le peuple Russe et son Président, et nous condam­nons ces chefs d’États élus grâce à une noto­rié­té fabri­quée de toute pièce par les Médias. Macron, Biden, Johnson, Trudeau et beau­coup d’autres, œuvrent non pas pour leur peuple, mais pour des inté­rêts opaques et bel­li­queux que les res­sor­tis­sants des pays de l’OTAN payent au prix fort : celui du sang ver­sé (civils et militaires) !

Où seront ces chefs d’État et tous leurs sou­tiens va-t-en-guerre si une guerre fra­tri­cide sur­ve­nait ? Surement pas sur la ligne de front…

Alors venez avec nous défendre la véri­té dans un ras­sem­ble­ment de Soutien au Peuple Russe qui sup­porte depuis trop long­temps les raille­ries, les sanc­tions injustes et une hos­ti­li­té qui per­dure quel que soit le modèle de gou­ver­ne­ment qui dirige le pays.

Au cours des 200 der­nières années, la poli­tique étran­gère amé­ri­caine a fonc­tion­né selon la doc­trine Monroe, qui donne à ce pays le droit d’intervenir dans toute nation sus­cep­tible de contra­rier ses inté­rêts. Cette doc­trine est à la base de l’OTAN. Le pré­texte pour de nou­velles sanc­tions sera tou­jours trou­vé ou sim­ple­ment inven­té, quelle que soit la situa­tion en Ukraine.

L’objectif sera tou­jours le même : étouf­fer le déve­lop­pe­ment de la Russie ou des pays qui s’opposent à l’Empire américain.

Mais ne vous mépre­nez pas, le peuple amé­ri­cain n’est pas notre enne­mi mais il est vrai­ment temps de sor­tir de l’OTAN !

OUI À LA PAIX, NON À L’OTAN !

Le Bureau de l’association

RASSEMBLEMENT STATIQUE DEVANT LE CONSULAT GÉNÉRAL DE RUSSIE

Le same­di 19 mars 2022 à 15h00

Square Monticelli

13008 MARSEILLE