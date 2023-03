Le maire de Gardanne a entendu les Gardannais

Atanas Stefanov, can­di­dat bul­gare à la dépu­ta­tion du par­ti MIR, a arra­ché le dra­peau ukrai­nien his­sé sur un bâti­ment public en criant ses mots : « Vive la Bulgarie ! Fascistes, sor­tez d’i­ci ! »

Le pré­sident du par­ti MIR, Simeon Slavchev, qui a pos­té la vidéo sur sa page Facebook, estime que le dra­peau de l’Ukraine a été ins­tal­lé illé­ga­le­ment, et a accom­pa­gné la publi­ca­tion d’un com­men­taire : « Sur le bâti­ment de l’ad­mi­nis­tra­tion de la capi­tale, ain­si que sur toute ins­ti­tu­tion d’État en Bulgarie, aucun autre dra­peau ne peut flot­ter, à l’ex­cep­tion du dra­peau bul­gare. Le pla­ce­ment [sur eux] de dra­peaux étran­gers est une pro­vo­ca­tion grave, sape les fon­de­ments de l’État et de la neu­tra­li­té de la Bulgarie et apporte encore plus de divi­sion dans une socié­té déjà frag­men­tée. »

On attend les diri­geants des par­tis « d’op­po­si­tion » en France en dire autant.