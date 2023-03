Evola et la Tradition primordiale : une autre vision de l’Histoire

Il est impos­sible à un indi­vi­du contem­po­rain, infirme ayant per­du bon nombre de ses facul­tés phy­siques et men­tales autre­fois natu­relles et main­te­nant dis­pa­rues ou atro­phiées, n’existant plus que grâce à des pro­thèses arti­fi­cielles – ce que l’homme moderne appelle la technique‑, insé­ré psy­cho­lo­gi­que­ment depuis des siècles dans une vision his­to­rique ration­nelle, sinon ratio­na­liste, et évo­lu­tion­niste, déta­chée de tout lien avec le sacré, il est impos­sible, donc, à cet indi­vi­du qui ne sait plus ce qu’est une com­mu­nau­té réelle, de se mettre dans la peau d’un homme vivant il y a des mil­liers d’années, « qui était comme les dieux(3) » dans un milieu essen­tiel­le­ment tour­né vers le supra­na­tu­rel et ses pra­tiques quotidiennes.

Une conception du temps élargie et involutive pour l’homme de la Tradition

Avoir la pré­ten­tion de l’Homme moderne de res­sem­bler à l’Homme pri­mor­dial, ou même, plus tar­di­ve­ment, à l’homme du temps sacré, est une totale illu­sion.

Les par­ti­sans de la Tradition pri­mor­diale ont une autre pers­pec­tive du temps qui ne se limite pas à la durée d’une vie humaine consti­tuant le modèle d’étalonnage (envi­ron 80 ans actuel­le­ment), mais qui se reporte à la durée d’un cycle cos­mique qui est de 64800 ans, selon les textes sacrés indiens(4) ; et nous pou­vons pen­ser qu’il a exis­té des cen­taines de cycles avant le nôtre comme l’indiquent, entre autres, ces mêmes textes ; les pre­miers hommes auraient été immor­tels, selon plu­sieurs tra­di­tions de par le monde, même ceux qui ont par­ti­ci­pé à la nais­sance du nôtre, celui qui est en train de s’achever.

Cette seule asser­tion donne une idée du gouffre qui sépare l’homme moderne, pro­fane, de l’homme tra­di­tion­nel qui vivait dans le monde du sacré.

Ces hommes immor­tels, selon les anciennes tra­di­tions, étaient donc ceux qui étaient contem­po­rains de l’Âge d’or qui a duré 25920 ans, puis l’Âge d’argent lui a suc­cé­dé (19440 ans), avant de lais­ser la place à l’Âge de bronze (12960 ans) et, enfin, nous vivons l’Âge de fer (6480 ans qui est l’unité de temps de base la plus courte selon la décli­nai­son 4−3−2−1(5)).

Cet Âge d’or est celui de la perfection,les hommes sont des dieux, vivent heu­reux sans besoin, sans tra­vail, dans une paix et une har­mo­nie totales, c’est le para­dis ter­restre(6).

Mais la vie sur Terre est régie par un cycle qui est invo­lu­tif : du meilleur au pire, de la spi­ri­tua­li­té la plus pure au maté­ria­lisme le plus abject.

De même, phy­si­que­ment, si l’on prend un exemple tout à fait super­fi­ciel mais très prag­ma­tique, les hommes et les femmes ne naissent pas vieux et laids pour finir jeunes et beaux mais c’est le contraire(7).

L’évolution, ou le pro­gres­sisme qui est son syno­nyme poli­tique, est un attrape-nigauds(8). Nous vivons dans le monde de l’inversion et du mensonge.

Une autre histoire du monde

Les textes sacrés indiens et ira­niens, les Grecs Hésiode, Ovide, Platon, Diodore, Pindare, ou le Romain Virgile, nous donnent les prin­ci­pales carac­té­ris­tiques des quatre âges (cinq pour Hésiode qui y rajoute l’Âge des héros) qui com­posent un cycle.

• Le pre­mier âge, l’Âge d’or, est solaire, d’où son nom ; l’or, de par sa cou­leur est solaire, mais il est aus­si incor­rup­tible, indes­truc­tible, ce qui nous amène à sa deuxième fonc­tion : sa repré­sen­ta­tion géo­gra­phique est polaire, axiale, ter­restre, l’Yggdrasyl. Le solaire repré­sente la vie, le mou­ve­ment, le cycle, la roue, et le polaire la sta­bi­li­té, le moyeu, le lien vers les dieux.

• Le deuxième âge, l’Âge d’argent, se déroule sous le signe de la Magna Mater, il est donc lunaire (l’argent-métal), matriar­cal, et de ce fait lié au domaine de la fer­ti­li­té et de la terre nour­ri­cière, l’enfance est un état qui dure long­temps, mais les pre­miers signes d’hubris (la déme­sure, l’Homme qui sort de sa condi­tion pour pré­tendre éga­ler les dieux) se font sen­tir à la fin de cet âge. L’Âge d’argent cor­res­pon­drait au centre secon­daire (post-hyper­bo­réen) de l’Atlantide et inclu­rait la catas­trophe finale de cette der­nière.

Les Amazones, en tant que femmes guer­rières repré­sen­tantes de l’ère matriar­cale, font le lien entre l’Âge d’argent et l’Âge de bronze qui intro­duit la vio­lence guer­rière mas­cu­line et son triomphe ; les Amazones étaient en guerre contre les Atlantes(9) (L’Atlantide eut comme pre­mier roi un Titan, Atlas, frère de Prométhée.)

• Le troi­sième âge, l’Âge de bronze, est l’âge des conflits et des com­bat­tants, celui où règnent encore et tou­jours les Titans, l’âge pro­mé­théen, celui des hommes qui contestent la supré­ma­tie des dieux, les pré­cur­seurs de l’Homme moderne, l’âge de l’hubris, de la vani­té.

• Le qua­trième âge, le der­nier du cycle, l’Âge de fer, confirme la dété­rio­ra­tion des valeurs tra­di­tion­nelles et che­va­le­resques(10), l’apparition de peuples voués à des cultes démo­niaques, l’adoration du Veau d’or, l’instauration des valeurs maté­rielles, du ratio­na­lisme, du men­songe et de l’esclavage(11) géné­ra­li­sés ; les der­nières grandes civi­li­sa­tions tra­di­tion­nelles meurent. Symboliquement, le fer, à l’inverse de l’or incor­rup­tible, est ame­né à se décom­po­ser, à rouiller et à dis­pa­raître tota­le­ment.

Il est bien évident que cette pré­sen­ta­tion de l’Histoire ne peut appa­raître que comme lou­foque pour nos his­to­riens offi­ciels qui ne remontent leurs inves­ti­ga­tions, au plus loin, qu’à l’apparition de l’écriture qu’ils conti­nuent de dater de la période sumé­rienne alors qu’il est plus vrai­sem­blable de recu­ler cette data­tion à la décou­verte en 1961 des tablettes de Tartaria, en Roumanie, datées de 5000 ans avant notre ère ; 1961 : la décou­verte a été faite il y a main­te­nant plus de 60 ans ; fau­dra-t-il attendre encore 60 ans pour qu’elle soit validée ?

Pour ces his­to­riens, comme pour les archéo­logues ou anthro­po­logues, presque tous adeptes du dogme évo­lu­tion­niste dar­wi­nien, et presque tous condi­tion­nés par la doxa pro­gres­siste, l’idée d’un pro­ces­sus d’involution ne leur a même pas tra­ver­sé l’esprit, d’autant plus qu’il vien­drait les pro­je­ter hors de leur zone de confort intel­lec­tuel bien douillet et les pri­ver de leurs pré­bendes et de la recon­nais­sance de leurs pairs, recon­nais­sance dont tous ces intel­lec­tuels ont tant besoin(12).

Il est d’ailleurs inté­res­sant de consta­ter que le Kali-Yuga, l’âge qui voit adve­nir la décom­po­si­tion de toutes les valeurs qui fon­daient le monde des anciens Indo-euro­péens, débute avec l’apparition de l’écriture(13) ; ain­si, les his­to­riens confor­mistes ne voient le pas­sé que comme une suc­ces­sion de mal­heurs, d’horreurs et de dam­na­tions, igno­rant ce qui pré­cède cette appa­ri­tion, et en dédui­sant que tout ce qui est anté­rieur à la date sup­po­sée de l’invention de l’écriture pro­fane – mar­queur tout aus­si sup­po­sé de la « civi­li­sa­tion » – est un monde obs­cur et sau­vage de plus en plus cruel aus­si loin qu’on le remonte, peu­plés d’êtres frustes qui ont beau­coup de mal à se déga­ger de leurs ori­gines bes­tiales pour deve­nir des hommes(14).

De même, leurs confrères en évo­lu­tion­nisme, archéo­logues, paléon­to­logues, anthro­po­logues et les autres « logues », se sont éver­tués à ne don­ner de leurs recherches que les aspects pseu­do-scien­ti­fiques qui les arran­geaient et qui s’adaptaient si bien à l’idéologie pro­ges­siste ; ils ont sys­té­ma­ti­que­ment et minu­tieu­se­ment igno­ré (voire occul­té) les décou­vertes qui les déran­geaient parce qu’elles ne pou­vaient pas entrer dans la logique de leur sys­tème. Il suf­fit de lire à ce sujet les nom­breuses recen­sions de ces décou­vertes parues dans le livre de Michael Cremo et Richard Thompson, Histoire secrète de l’espèce humaine ou bien de se rap­pe­ler les per­sé­cu­tions dont fut vic­time Émile Fradin qui avait décou­vert les tablettes de Glozel en 1924(15).

Nous pou­vons consi­dé­rer que les temps modernes, pro­fanes, his­to­riques sont issus, à peu près, de la même période que celle de l’invention de l’écriture matérielle.

L’historicisme

Les his­to­riens évo­lu­tion­nistes, ou pro­gres­sistes, ne tra­vaillent que sur ce sché­ma à court terme sans avoir accès à la longue his­toire qui per­met de fixer des bases plus solides de recherche même si, en contre­par­tie, le tra­vail de cer­tains d’entre eux rend compte de quelques péri­pé­ties qui per­mettent d’expliquer les causes dont nous voyons de nos jours les effets.

C’est ain­si que l’on peut com­prendre des évé­ne­ments impor­tants qui consti­tuent des paliers de la lente putré­fac­tion de notre monde ; si on remonte aux débuts de l’« Époque moderne » fixés par les his­to­riens confor­mistes à La Renaissance, on constate que les concepts éla­bo­rés par ces his­to­riens sont en inver­sion totale avec les faits, et cette inver­sion est l’une des prin­ci­pales carac­té­ris­tiques d’une fin de cycle : La Renaissance consti­tue en réa­li­té le début de la fin, la phi­lo­so­phie des Lumières le com­men­ce­ment de l’obscurcissement du monde et la Révolution fran­çaise, la fin des peuples que les gen­tils démo­crates pro­gres­sistes enver­ront au car­nage tout au long des siècles qui ont sui­vi la « mère » des révo­lu­tions dans des conflits san­glants à répé­ti­tion jusqu’à celui qui est en cours qui voit la popu­la­tion ukrai­nienne déci­mée pour que les Américains puissent conser­ver leur domi­na­tion mono­po­lis­tique sur la pla­nète.

Par ailleurs, l’Histoire conven­tion­nelle s’est don­né comme pro­jet, au fil du temps, de consti­tuer une science « moderne », ce qu’on appelle l’historicisme(16), mais la science, on le sait, tra­vaille sur des faits de pré­fé­rence répé­ti­tifs et contrô­lés ; les évé­ne­ments his­to­riques ne pou­vant être répé­ti­tifs, elle est deve­nue une acti­vi­té basée sur l’analyse des faits pas­sés et s’est scin­dée, comme tout autre domaine de la science, en une mul­ti­tude de sec­teurs et d’individus spé­cia­li­sés qui, bien sou­vent, ne connaissent pas grand-chose de la spé­cia­li­té de leur voi­sin et n’ont pas une vue d’ensemble (une syn­thèse) de leur tra­vail suf­fi­sante ; lequel, de ce fait, s’est réduit jusqu’à ne consti­tuer que l’énoncé d’une suite d’anecdotes sans lien avec les autres domaines de connais­sance, faits divers sus­cep­tibles de ne pas durer plus long­temps que les signes que vous tra­cez sur le sable, empor­tés par la pre­mière vague qui vient.

En trois ans, le cerveau de milliards d’êtres humains a proprement été vidé

Mais il y a encore plus grave : nous savons désor­mais que tout ce qui appar­tient au domaine de la tech­nique dans lequel s’est exclu­si­ve­ment enfer­mée la science pro­fane peut être caduc et anéan­ti en un clic.

Voici pour­quoi :