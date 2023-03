Ma semaine d’observation de l’info (12 mars 2023)

Dimanche 5 mars 2023

Ainsi donc, Emmanuel Macron a déci­dé de rendre un hom­mage natio­nal à Gisèle Halimi. C’est une jolie diver­sion au moment où les Français des­cendent dans la rue pour contrer cette réforme des retraites qu’il avait pro­mise, et qui n’a pas empê­ché qu’ils votent pour lui, syn­di­cats com­pris. Toujours le « en même temps ».

Mme Gisèle Halimi, née Zeiza Gisèle Élise Taïeb en 1927 en Tunisie dans une famille juive pra­ti­quante, a conser­vé le nom de son pre­mier mariage.

Avocate, titu­laire de deux cer­ti­fi­cats de phi­lo­so­phie, elle doit sa noto­rié­té pre­mière aux pro­cès poli­tiques qu’elle plai­da. Elle acquit une audience inter­na­tio­nale, grâce au livre qu’elle écri­vit sur Djamila Boupacha, la natio­na­liste algé­rienne poseuse de bombes, arrê­tée par les para­chu­tistes en mai 1958. Son pas­sé pen­dant la guerre d’Algérie lui est d’ailleurs tou­jours repro­ché. Elle était connue comme une grande amie de la révo­lu­tion algé­rienne, ayant défen­du la cause natio­nale et les mili­tants du FLN pen­dant la guerre.

Parallèlement à sa car­rière d’a­vo­cate, elle pour­sui­vit une acti­vi­té poli­tique dans les milieux de gauche. Ardente fémi­niste, elle fon­da en France avec l’ap­pui de Simone de Beauvoir, l’as­so­cia­tion « Choisir » dont les buts ini­tiaux étaient la liber­té de l’avortement.

Entrera t‑elle au Panthéon ? Elle y retrou­ve­rait ain­si Simone Weil.

Emmanuel Macron pro­fite éga­le­ment de cette com­mé­mo­ra­tion pour repo­ser la ques­tion de l’ins­crip­tion du droit à l’a­vor­te­ment dans la Constitution. L’Espagne vient de recon­naître le droit à la zoo­phi­lie, à condi­tion tout de même que les ani­maux ne soient pas bles­sés… on s’en­gage sur la même pente du… « Progrès » ?

Lundi 6 mars 2023

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire sera audi­tion­né le 22 mars par la com­mis­sion des finances de l’Assemblée Nationale au sujet des conces­sions d’au­to­routes. L’information révé­lée par le « Canard Enchainé » a été confir­mée par Bercy.

Le jour­nal saty­rique a retrou­vé en jan­vier un rap­port de l’Inspection Générale des Finances (IGF) datant de 2021, qui poin­tait les béné­fices et pro­fits réa­li­sés par les socié­tés conces­sion­naires d’au­to­routes. Ce rap­port pro­po­sait de réduire les tarifs des péages de 60%. Le « Canard » accu­sait alors le ministre qui vou­lait ter­ras­ser la Russie, d’a­voir « étouf­fé » ce rap­port.

Le gou­ver­ne­ment noie le pois­son en expli­quant que ce rap­port sert d’ar­gu­ment dans des conten­tieux exis­tant avec les socié­tés d’au­to­routes, qui contestent une déci­sion de 2020 d’in­dexer la taxe sur l’a­mé­na­ge­ment du ter­ri­toire sur l’in­fla­tion pour finan­cer le canal Seine-Nord Europe !!!

Bruno Le Maire avait répon­du lui, à une ques­tion por­tant sur la hausse du prix des péages auto­rou­tiers et sur la ren­ta­bi­li­té des socié­tés conces­sion­naires, qu’il étu­diait la pos­si­bi­li­té de rac­cour­cir la durée des conces­sions qui arri­ve­ront à terme entre 2031 et 2036.

Pour rap­pel, la plus grande par­tie du réseau auto­rou­tier a été pri­va­ti­sée en 2006 et la plu­part des socié­tés d’au­to­routes sont contrô­lées par trois groupes, les fran­çais Vinci et Eiffage ain­si que l’es­pa­gnol Abertis.

Mardi 7 mars 2023

On nous com­mu­nique : 100 000 euros de sub­ven­tions en moins pour SOS Méditerranée, qui vient de subir un revers judi­ciaire majeur. Grâce à l’ac­tion d’un citoyen cou­ra­geux épau­lé par l’Association de Soutien aux Lanceurs d’Alerte, la Ville de Paris a été condam­née en appel par le Tribunal admi­nis­tra­tif pour avoir accor­dé une sub­ven­tion de 100 000 euros aux pré­ten­dus huma­ni­taires.

L’ONG dit « s’in­quié­ter vive­ment de cette déci­sion ». À rai­son puis­qu’a­vec l’aug­men­ta­tion du prix du car­bu­rant et la pres­sion exer­cée par le chef d’État ita­lien Giorgia Meloni, elle est déjà dans une situa­tion finan­cière déli­cate.

Les Identitaires encou­ragent tous les élus locaux et même les simples citoyens à lan­cer des pro­cé­dures simi­laires si une de leurs col­lec­ti­vi­tés locales a voté une sub­ven­tion en faveur de SOS Méditerranée. La liste des sub­ven­tions est dis­po­nible ici. N’hésitez pas à entrer en contact avec nous pour connaître la marche à suivre. L’argent du contri­buable ne doit plus ser­vir à finan­cer des taxis pour l’im­mi­gra­tion clandestine !