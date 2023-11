Christian Estrosi, va-t-en-guerre

Ainsi donc le pré­sident de la métro­pole Nice – Côte d’Azur emboite le pas — caden­cé — de l’Assemblé natio­nale qui avait « mon­tré l’exemple ». Comme cette sinistre assem­blée l’a­vait déjà fait avec sa cala­mi­teuse minute de silence en hom­mage au petit délin­quant Nahel. On le sait le maire de Nice aspire à jouer dans la cour des grands.

Cette démarche par­ti­cipe à une volon­té d’in­fluen­cer les « élus », puis­qu’on les appelle ain­si, de la Nation, petits et grands. Mais les dits « élus » ne sont pas assez infor­més par ailleurs ? Pourquoi CE film et pas un autre ? Pourquoi pas ces vidéos qui montrent des sol­dats israé­liens abattre deux enfants pales­ti­niens dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occu­pée, lors de la trêve(1). La machine de pro­pa­gande qui s’est mobi­li­sée pour le gen­til Zelensky contre le méchant Poutine, modi­fie son tir et nous montre les gen­tils Israéliens contre les méchants Palestiniens. La méthode est la même.



L’Hôtel de ville de Nice a fait par­tie des mai­ries col­la­bos qui ont pavoi­sé le dra­peau ukrainien.

Monsieur Estrosi, pour­quoi igno­rez vous que des atro­ci­tés se pro­duisent des deux côtés ?

Il y aurait donc une violence légitime, et une violence condamnable ?

Monsieur Estrosi, comme les élus de la Nation, comme du reste toute la presse sub­ven­tion­née, ne s’in­ter­rogent pas sur la faci­li­té avec laquelle les com­man­dos du Hamas ont pu fran­chir les bar­rières hau­te­ment sécu­ri­sées qui cernent la bande de Gaza. Nice Provence Info s’est pen­ché sur cette ques­tion :

Est-il pos­sible que ni le Mossad, ni la CIA, ni Tsahal n’aient eu la moindre infor­ma­tion sur la gigan­tesque opé­ra­tion mon­tée par le Hamas ?(2).

Alors que toute per­sonne un tant soit peu res­pon­sable, devrait s’ef­for­cer de « faire la part des choses », « cal­mer le jeu », « prendre du recul », le maire de Nice nous dit qui sont les gen­tils et qui sont les méchants(3). Estrosi prend sa part dans le cli­vage orches­tré par les bel­li­cistes. Nous sommes tous som­més de choi­sir un camp, les gen­tils ou les méchants, sachant que même ceux qui refusent cette injonc­tion sont alors éti­que­tés « antisémites ».

Monsieur Estrosi n’a pas le temps de lire Nice Provence Info, car nous écri­vions quelques jours après l’at­taque du Hamas :

Tout ceci est bien com­pli­qué.

Un bon conseil : ne soyez pas dupes ! Ne tom­bez pas dans le pan­neau !

Courage, fuyez cette nou­velle machi­na­tion dia­bo­lique(4).